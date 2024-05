La magia detrás del estilo de Zendaya: Law Roach, el genio de la moda

En el mundo del entretenimiento y la moda, hay una figura que destaca por su habilidad para transformar el aspecto de las celebridades en obras maestras de la moda: Law Roach.

Este estilista de renombre mundial ha ganado reconocimiento por su talento para capturar la esencia única de cada cliente y elevar su estilo a nuevas alturas. Pero si hay una persona que ha sido una musa constante para Roach a lo largo de los años, esa es Zendaya.

La estrella de Euphoria no solo es conocida por su talento en la actuación, sino también por su impresionante sentido del estilo, y gran parte de ese mérito se debe a la colaboración con Law Roach. Sus últimos looks fueron para la Met Gala 2024.

La relación entre Zendaya y Law Roach puede definirse de muchas maneras: amigos, colaboradores, familia; sin embargo, estas tres palabras encapsulan completamente su asociación de más de una década: compañeros de vida.

«Hicimos una pinky promise cuando la conocí, ella tenía 13 años, y le dije que yo haría todo para apoyarla y ayudarla a crecer, y a medida que ella creciera, me llevaría con ella, y eso es exactamente lo que hizo», le platicó Roach a Rachel Smith de ET en la ciudad de Nueva York, casi 24 horas después de haber vestido a Zendaya, no una, no dos, sino tres veces, para la Met Gala 2024.

Ambos cumplieron su promesa y ahora son casi hermanos. «Ella es mi molesta hermanita a veces, y creo que soy su molesto hermano mayor a veces y, sabes, simplemente se siente bien. Como dijiste, la lealtad en esta industria no se ve a menudo”.

¿Quién es Law Roach?

Nacido en Chicago, Roach encontró su pasión por la moda desde una edad temprana. Después de años de trabajo duro y dedicación, se estableció como uno de los estilistas más influyentes de la industria.

Su enfoque único y su capacidad para fusionar la moda de alta costura con un estilo moderno y vanguardista lo han convertido en un favorito entre las celebridades más importantes del mundo. Pero lo que distingue a Roach es su relación con Zendaya.

Desde que se conocieron hace más de una década, su vínculo ha crecido más allá de una simple colaboración profesional. Se han convertido en amigos cercanos y confían el uno en el otro tanto personal como profesionalmente.

Entonces, ¿cómo logra Roach que Zendaya siempre se vea impecable? La respuesta radica en su profundo entendimiento del estilo único de la actriz y su capacidad para interpretar las tendencias de la moda de una manera fresca y original.

Roach trabaja en estrecha colaboración con Zendaya para entender sus gustos, preferencias y la imagen que quiere proyectar en cada ocasión. Además, es un maestro en la capacidad de sorprender y cautivar al público.

Su habilidad para crear momentos memorables en la alfombra roja, como los múltiples cambios de vestuario de Zendaya en la Met Gala, demuestra su talento para la innovación y la creatividad en el mundo de la moda.

En resumen, Law Roach es mucho más que un estilista de celebridades. Es un visionario de la moda que ha dejado una marca indeleble en la industria, elevando el estilo de Zendaya y muchas otras estrellas a nuevas alturas.

Su colaboración con Zendaya es un testimonio del poder transformador de la moda y la creatividad cuando se combinan en perfecta armonía.