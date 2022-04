Luce como celeb llevando el vestido ideal para tu figura

Inició la temporada de bodas y eventos sociales, y sin duda los extrañábamos. Ahora nos regresa la misma pregunta a nuestros pensamientos: ¿qué vamos a ponernos?

Si eres de las que tienen eventos todos los fines de semana y ama lucir como una celeb, sin duda estar comprando o pedirle prestado uno a la amiga se vuelve de pronto un poco estresante, pero, ¡no te preocupes! Ahora puedes rentarlo y llevar los mejores looks a todas tus fiestas.

Uno de nuestros lugares preferidos en la CDMX para rentar vestidos es One Night Stand México, el único spot en el que encontrarás tallas para toda clase de cuerpo, y con mil opciones ultra chic.

View this post on Instagram A post shared by RENTA Y VENTA DE VESTIDOS CDMX (@1nsmexico)

One Stand Night fue creado por jóvenes emprendedoras mexicanas que buscaban innovar el estilo y la moda con vestidos de gala, pero con un plus especial: ¡buscaron diseños y tallas para todas!

View this post on Instagram A post shared by RENTA Y VENTA DE VESTIDOS CDMX (@1nsmexico)

La colección de vestidos es tan amplia que hasta encontrarás el look de Andrea Meza, y tú lo podrás llevar.

View this post on Instagram A post shared by RENTA Y VENTA DE VESTIDOS CDMX (@1nsmexico)

Para rentar un vestido en este lugar es súper fácil, sólo tienes que ir con tiempo, ya que de verdad está full. No es necesario agendar una cita, pero de preferencia tendrás que ir sola a probarte los vestidos, pues mantienen el 100% el protocolo contra COVD-19.

Te puedes probar los vestidos que quieras, incluso tienes una asesora que te ayudará a elegir lo que más te recomienda de acuerdo al tipo de evento que tengas.

Como súper tip: si tu evento es en fin de semana, te recomendamos visitar la tienda los miércoles, ya que ese día llegaron más diseños.

En One Stand Night, no importa la edad, gustos o talla, realmente encontrarás el look indicado.

Dónde

Dirección: Félix Cuevas 374, Tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez, 03200 Ciudad de México, CDMX.

Horarios: Lunes a Sábado: 11:00 am a 7:00 pm