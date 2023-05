Ludmila Ramis nos recuerda que del odio al amor sólo hay un paso

Si estás buscando una historia fresca en donde el romance y el destino trabajen de la mano, entonces la escritora Ludmila Ramis tiene justo lo que necesitas con su libro ‘El elevador de Central Park’, de editorial Penguin, el cual cuenta la historia de dos desconocidos que se quedan encerrados en un elevador y de inmediato se caen mal; sin embargo, ahora tendrán que trabajar en equipo si quieren descubrir la infidelidad de sus respectivas parejas.

Con sólo 22 años, Ludmila se ha convertido en una de las más grandes promesas literarias por su sensibilidad y manera única de narrar historias que te atrapan desde el primer capítulo. Su camino para llegar a ver su libro publicado no es como el de otros autores experimentados, pues ella es el ejemplo de lo que viene de las nuevas generaciones.

Sus letras comenzaron a crear historias en Wattpad desde 2014, en donde por miedo a las críticas decidió publicar bajo un seudónimo: CreativeToTheCore. Hoy en día es consciente de que esas críticas la ayudaron a ser mejor escritora, incluso las críticas malintencionadas, pues aprendió a ponerlas en un lugar en donde no afecten sus historias. Porque como ya sabemos, nadie le puede caer bien a todo el mundo. De igual forma, nada le puede gustar a todo el mundo.

En EstiloDF tuvimos oportunidad de platicar con ella y aquí te dejamos lo que nos contó.

-¿Cómo empezaste a escribir?

Todo empezó cuando era muy chiquita. En mi casa siempre había un libro, un cuento o una revista a la mano, y cuando fui creciendo esas cosas como que me quedaron chicas. Todos los cuentos que tenía ya los había leído, las lecturas obligatorias de la escuela ya no me alcanzaban, entonces busqué la forma de leer de forma gratuita porque me daba cosa pedirle dinero a mis papás, porque ellos tenían otros gastos. Así llegué a Wattpad, en donde hay para todos los gustos y de todos los colores.

Cuando vi que había un montón de gente de mi edad escribiendo dije ‘¿Por qué no?’. Arrancó como si fuera un juego o un desafío personal, de ahí se transformó en un hobby y hubo un momento en el que ni siquiera me di cuenta y era lo que es hoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sᴏғi 📚💗 (@sofi.bookshelf)

-¿Por qué decidiste empezar a escribir en Wattpad?

En realidad a mí siempre me gustó leer, pero cuando entré y vi que un montón de gente escribía, como que esto me inspiró.

-¿En dónde encuentras inspiración para escribir?

Encuentro inspiración en todos los lugares, en la música, películas, en otros libros, pero creo que la mayor parte de la inspiración nace de las vivencias, de las cosas que uno atraviesa, por ejemplo, cuando uno está triste puede volcar esa tristeza en un escrito, o si uno tiene una frustración o está cansado, como que es algo en lo que te puedes descargar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🌜michel🌛 (@un.rincon.para.leer)

-¿Pensaste en algún momento estudiar algo relacionado o formarte profesionalmente como escritora?

Sí me interesaba la idea de seguir formándome, pero la realidad es que fue muy raro porque qué estudiamos para ser escritor, ¿no? Yo siento que hay muchas carreras que lo complementan, pero no hay como tal una carrera de escritor en sí.

-¿Cómo fue pasar de lo digital a lo físico?

La idea de publicar en físico me empezó a llamar la atención cuando vi que otras personas también lo lograban. Fue un poco difícil en el sentido de que lo que caracteriza a Wattpad es el feedback. El hecho de que tú escribes y los lectores están constantemente ahí, leyendo lo que escribes, dándote consejos, diciendo qué parte les gustó y cuál no. Cuando pasé a la edición tradicional, ya no me sentía tan acompañada porque ya no tenía a los lectores. De todas formas tenía un equipo profesional que me guiaba y me acompañaba, pero aún así tenía esa sensación de que me falta gente, porque cuando te acostumbras al feedback de Wattpad, después te sientes un poco solo.

Hay muchas personas detrás, está el equipo de marketing, el equipo de edición, de corrección, de ilustración, hay mucha gente trabajando en esto. Me llamó mucho la atención porque yo creía que era un proceso sencillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nova Casa Editorial (@novacasaeditorial)

-¿Cómo recibieron tu libro ‘El elevador de Central Park’ en físico?

Cuando lo estaba escribiendo en Wattpad tuve muchas críticas constructivas, pero todos los lectores que la leyeron en Wattpad y luego la adquirieron en físico estaban súper felices y les gustó muchísimo.

-¿Esta novela surgió de una vivencia personal?

Yo tengo un hermano y cuando yo estaba chiquita y el estaba por nacer ya venía desde la panza con estos problemas médicos, entonces tuvimos que viajar y quedarnos en una ciudad más grande para que a mi mamá la atendieran en una clínica. Nos quedamos en el hotel y pasó que yo me subí al elevador y me encontré con una pareja que estaban súper enemistados, se estaban peleando y me quedó mucho el recuerdo de ellos dos.

-¿Qué consejo le darías a quienes quieren incursionar como escritores?

Hay una frase súper popular que dice que ‘uno no tiene que medir su progreso con la regla de otra persona’; con las redes sociales uno tiende a caer en esa comparación y creo que ahí uno tiene que dejar las autocríticas de lado en ese sentido y centrarse en el hecho de que uno no tiene que ser mejor que nadie, sino mejor de lo que fuiste ayer. Y también recordar que la labor de un escritor es trabajo de todos los días, es trabajo de hormiga, y está bien si un día te frustras y no escribes nada, o si otro día escribes 400 mil palabras, el tema está en tener paciencia.

-Como amante de la lectura, ¿qué libros nos recomendarías?

Cualquier libro de Zelá Brambillé, ella nació en Wattpad y llegó a publicar con distintas editoriales. Tiene una propuesta súper linda, recomendaría cualquier libro de ella. También Jandy Nelson, la escritora de ‘Te daría el mundo’, y ‘La vida invisible’ de Addie LaRue.

-¿Cuál es la música y películas que te inspiran?

Me gusta escuchar música de todo, pero también tengo mi predilecta que es Taylor Swift y Coldplay. De películas, cualquiera que sea de romance.