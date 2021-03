Inspírate en estos 4 outfits y lleva un saco negro en primavera

¿Saco en primavera? ¡Sí! Esta prenda es un básico que no debe faltar en tu clóset. Con un saco negro puedes crear mil combinaciones y siempre lucirás un estilo classy y al mismo tiempo trendy.

Un saco sastre en tu armario te sacará de muchos apuros, entre ellos una junta en Zoom a las 8 am. Con tan sólo un chongo messy, una t-shirt blanca y una bb cream en el rostro lucirás espectacular, y la mejor parte es que tan sólo te llevará 5 minutos arreglarte.

Esta prenda nos ha acompañado a lo largo de las décadas; desde inicios del siglo XX el saco ha inspirado a los mejores diseñadores del mundo. El blazer ha tenido varias facetas en la historia de la moda, pero hoy se puede considerar como un básico que no debe faltar en nuestro clóset, ya que es atemporal y perfecto para crear looks increíbles.

El 2020 cambió nuestro estilo de vida, pero también fue un año que provocó una metamorfosis en la moda. Al estar dentro de casa y dejar una oficina empezamos a vestirnos para sentirnos cómodos. Pero también entendimos que no podíamos vivir una semana completa con el mismo look, ya que esto afectaba el estado de ánimo. Por esta razón te recomiendo una primavera llena de glamour con un buen saco.

Seguramente te preguntarás cómo llevar un blazer negro en primavera con tanto calor, pero si lo combinas con piezas ligeras estoy segura que te sentirás fresca todo el tiempo, pues tampoco es muy buena idea estar expuesta al sol; un blazer será de gran ayuda para protegerte de los rayos ultravioleta.

Estos son los looks que puedes crear en primavera con un saco sastre:

Denim shorts:

¡Los favoritos de Kaia Gerber! Busca la t-shirt de tu banda preferida o con el print que más te guste y combínala con tu saco y unos shorts de mezclilla.

Biker shorts:

¡Es temporada oficial de llevar los bikers! Puedes combinarlo con un top para lucir tus abs o incluso sólo llevar el saco con los botones cerrados y sin nada debajo.

Slip dress:

Tu momento sexy del día será cuando lleves tu saco con un vestido, el que tu quieras, pero para que sea un outfit fresco y elegante te recomiendo un slip dress con sneakers o sandalias.

Denim jeans:

¡Los jeans siempre serán un must! La combinación de un saco con denim es explosiva y de las favoritas de todas las street stylers. Todos estos looks los puedes crear además con un saco unisex, realmente no necesitas tener uno específicamente para mujer. Hasta se lo puedes robar a tu papá, hermano o novio.

Los sacos Calvin Klein para mujer son una de las opciones más cool, además el textil te encantará por ser tan ligero para todas las épocas del año, en especial para la CDMX, en donde el clima te puede sorprender; además en casa estarás ultra cómoda y con estilo.