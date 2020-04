Maneras de llevar una boyfriend shirt con estilo

Las camisas oversized son todo lo que necesitas para verte fresca y fashionista; si no tienes una camisa de este estilo se la puedes robar a tu pareja, ¡total, no las va a usar este mes!

Sus novios se pueden ir despidiendo de sus camisas, pues ahora podrás usarlas a tu favor y llevarlas de una manera súper fashionista en tu look de la semana. Pero si no tienes pareja, no te preocupes, puedes comprar en línea una camisa oversized.

Puede ser estampada o blanca, en lo personal las blancas son la mejor opción para la temporada. El truco para que la luzcas chic es que las fajes en tus pantalones. La idea es que la camisa se vea amplia; una manera muy cool de llevarla es fajando la parte de atrás y dejando sólo un lado de enfrente desfajado.

Con estas camisas la temporada primaveral estará a tu favor, pues también la puedes llevar como un mini vestido. Si quieres que luzca más ajustada sólo coloca un cinturón.

Y si quieres sacar tu lado sexy, una prenda con la que puedes combinar la camisa oversized es con un body debajo.

También para lucir más cómoda puedes llevar tu boyfriend shirt en un look totalmente oversized, es decir, lucir de pies a cabeza con prendas angostas o amplias.

Con todos los looks anteriores lograrás un outfit increíble para estar en casa y especialmente lucir cómoda a cualquier hora del día.