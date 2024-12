PICK UP COFFEE MÉXICO – Celebra su primer año como la marca número 1 en bebidas premium al mejor precio.

Pick Up Coffee, la marca líder en bebidas premium a precios accesibles, celebra su primer aniversario en la Ciudad de México con más de 25 sucursales en el área metropolitana. Fundada por Jaime González y Diego Lorenzo, esta franquicia de origen filipino ha revolucionado el concepto «grab and go», combinando calidad, rapidez y precios justos.

Desde su llegada, Pick Up Coffee ha conquistado a los amantes del café y las bebidas innovadoras con su extenso menú, que incluye opciones refrescantes, clásicos como el café americano y propuestas únicas como el Nutella Latte. Además, su variedad de tés y bebidas con cafeína garantiza que hay algo para todos los gustos.

Un año de compromiso y calidad

En solo un año, Pick Up Coffee se ha convertido en el lugar favorito de quienes buscan una experiencia de alta calidad sin afectar su presupuesto. Con precios que inician desde $13 pesos, la marca ha logrado que más mexicanos disfruten del sabor premium que ofrece.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PICKUP COFFEE MÉXICO (@pickupcoffeemx)

Innovación al alcance de todos: Pick Up Wallet

Como parte de las celebraciones de su primer aniversario, Pick Up Coffee lanza su Pick Up Wallet, una plataforma digital que permite a los usuarios acumular puntos, acceder a descuentos exclusivos y canjear beneficios por cada compra. Además, quienes descarguen la app podrán invitar a amigos y familiares a disfrutar de las bebidas de la marca y ganar recompensas por compartir la experiencia.

Campaña Navideña: «COMPARTIENDO CADA MOMENTO»

En esta temporada, Pick Up Coffee presenta su campaña especial de invierno en colaboración con Chobani, ofreciendo sabores únicos que prometen hacer más cálidos los momentos festivos. Entre las opciones destacadas están:

Horchata Peppermint

Dark Mocha

White Mocha

Cookie Butter

Matcha Peppermint

Latte Peppermint

Mirando hacia el futuro

Pick Up Coffee agradece a sus clientes, colaboradores y aliados por ser parte de este exitoso primer año. La marca se compromete a continuar innovando y expandiéndose en México, ofreciendo una experiencia excepcional para todos los amantes de bebidas premium.

Acerca de Pick Up Coffee

Pick Up Coffee es una cadena de cafeterías que transforma la experiencia del café en México. Con bebidas de alta calidad, precios accesibles e innovación constante, busca hacer del café un momento cotidiano y especial para todos.

Para más información sobre las celebraciones de aniversario, las nuevas bebidas y cómo descargar la Pick Up Wallet, visita nuestra página oficial o síguenos en redes sociales.