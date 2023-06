Presentan primera campaña de cirugía plástica en México que transforma la visión de esta práctica internacionalmente

Pedro Torres y Fernando Marroquint unen sus talentos con el doctor Rigoberto Arámburo para romper ideologías y estereotipos alrededor de la cirugía plástica y lo que significa para las personas realizar cambios en ellos.

#GraciasDrAramburo es el nombre de la campaña de comunicación de cirugía plástica que transforma la visión de esta práctica internacionalmente presentada por el doctor Rigoberto Arámburo, quien es miembro titular de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, reconocido como uno de los mejores cirujanos plásticos certificados en México.

El doctor Arámburo es el creador del método Fast Track Recovery y la técnica Armonic Body Contouring, que ayudan a potenciar la cirugía plástica en nuestro país. Tiene práctica privada en Centro Médico ABC Santa Fe, reconocido como uno de los mejores hospitales en México, y Hospital Marina Mazatlán.

Para la realización de la campaña #GraciasDrAramburo, el doctor invitó como parte de su equipo creativo a dos grandes talentos de la producción de videos y campañas para marcas y personas: Pedro Torres y Fernando Marroquint, quienes sumaron sus talentos para plasmar una campaña emocional que conecta con el corazón y vida de los pacientes. En ella se muestran los testimonios de plenitud de un grupo de pacientes, los cuales lograron potenciar su vida a través de un procedimiento estético. Esta campaña disruptiva pero emocional empodera a las nuevas y viejas generaciones para hacer cambios significativos en su vida y romper tabúes.

Arámburo comentó : “Me siento muy honrado de lanzar esta plataforma de comunicación disruptiva. Los tiempos modernos proveen de los mejores avances, técnicas y tecnologías en cirugía plástica, logrando grandes transformaciones con un alto nivel de seguridad y con resultados estéticos superiores. A pesar de esto, la comunicación alrededor de la cirugía plástica tiene prejuicios y desinformación, por ellos requerimos de líderes de opinión y medios de comunicación para que cada día México sea una referencia en cirugía plástica a nivel mundial y uno de los países más informados y con menos prejuicios. No sólo es realizarte una cirugía plástica, en realidad la clave es la transformación de vida. Los incontables días para tomar la decisión de hacer un cambio, el confrontar con los seres queridos y el anhelo por cumplir tus sueños, para después gozar de manera inigualable el gran regalo de la vida. Un procedimiento estético o una cirugía plástica es el inicio no sólo de una transformación física, si no de una transformación del ser. Lo digo esto después de 4 años de tocar infinitas sensibilidades de pacientes de todas partes del mundo que buscan hacer un cambio en su vida mediante la cirugía plástica”.

Al respecto, Pedro Torres y Fernando Marroquint en conjunto comentaron: “Es un honor y un privilegio el haber sido invitados a producir esta campaña para el doctor Rigoberto Arámburo, quien no sólo es un talentoso cirujano plástico, sino un gran visionario. Hoy día los consumidores requieren conectar con marcas que son refugios emocionales, empáticos, sensibles con los consumidores y que conecten con sus deseos y preocupaciones. Haber producido esta campaña demandó de un diverso y talentoso equipo multidisciplinario, pero sin lugar a dudas lo más importante y satisfactorio fue haber podido conocer y conectar con las historias de vida y transformación de los pacientes del doctor. Hay que generar la disrupción antes de que alguien más lo haga, y el doctor lo está haciendo ya”.

#GraciasDrAramburo es una invitación a creer y abrazar el cambio personal y respetar los cambios que los demás decidan hacer en su cuerpo. Es un llamado a todas las personas sin importar su edad a ser voceros y voceras de la inclusión y a ser una generación que esté dispuesta al cambio con libertad y sin importarles el qué dirán. La campaña será amplificada a través de los pacientes reales, quienes ya son voceros del movimiento a través de diferentes medios y plataformas de comunicación y publicidad.

Conoce al doctor Rigoberto Arámburo

Gracias a su gran trayectoria y reconocimientos acumulados, el doctor Rigoberto Arámburo, quien también es miembro titular de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, es reconocido como uno de los mejores cirujanos plásticos certificados en México. Es el creador del método Fast Track Recovery y la técnica Armonic Body Contouring que ayudan a potenciar la cirugía plástica en nuestro país. También es miembro asociado internacional de American Society of Plastic Surgeons, miembro de numerosas asociaciones internacionales y creador de la Fundación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, y recientemente de AG Group, empresa con base en Mazatlán que impulsa el desarrollo empresarial en el noroeste del país.

Arámburo ha sido entrevistado en medios internacionales y ha recibido premios por la Secretaría de Salud, la Academia Mexicana de Cirugía, y nombrado como Líder del Mañana por la Universidad de St. Gallen, en Suiza, haciendo referencia a su liderazgo como un agente en la medicina humanista.

Algunas de las marcas creadas por el doctor Arámburo son: Medical Spa, International Plastic Surgery, Esculpiendo Vidas y Beauty Revolution.