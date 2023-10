Pumpkin Dash, el festival de otoño y calabazas en México

Si Halloween es una de tus celebraciones favoritas, definitivamente no puedes faltar a Pumpkin Dash. Este festival se ha convertido en tradición y cada año abre sus puertas para recibir a los amantes de la spooky season. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Celebra Halloween en Pumpkin Dash

Pumpkin Dash hace realidad tus sueños de asistir a un festival de otoño tal y como los has visto en las películas. Desde metros antes de llegar escucharás la música y verás las luces naranjas y rojas propias de la temporada.

Al llegar verás un gran arco que enmarca la malévola calabaza gigante que te recibe. Y una vez dentro, las actividades te encantarán. Además querrás tomarte foto en cada spot.

Lo primero y que sin duda querrás hacer es decorar tu propia calabaza. Puedes escoger la que más te guste y sacar tu lado artístico para darle forma. Te estará esperando también el laberinto Scarecrow, donde entrar será sencillo, pero ¿será que podrás salir?

Puedes también aprender a cosechar tus propias plantitas en casa y, por supuesto, disfrutar de la deliciosa comida de temporada y de las atracciones que tiene la feria. Seguro querrás verlo todo desde arriba en la rueda de la fortuna, o al menos dar unas cuantas vueltas en el carrusel.

¿Cómo asistir a este festival?

Este festival de otoño es perfecto para visitarlo en familia, con amigos e incluso puedes llevar a tu mascota. Se encuentra en Carretera Nacional, en el Parque 212, México 85, en el municipio de Monterrey.

Y aunque ya es mitad de mes, no te preocupes, tienes hasta el 5 de noviembre para visitar Pumpkin Dash. Sólo recuerda que está abierto de miércoles a domingo con un horario de 3:00 pm a 10:00 pm miércoles y jueves; 3:00 pm a 12:00 am el viernes, y de 11:00 am a 12:00 am sábado y domingo.

La entrada general tiene un costo de $250 para niños y $200 para adultos, más cargos por servicio. Y si quieres una visita VIP, el boleto para niños sube a $350 y el de adultos a $300, más cargos por servicio.

Definitivamente es una experiencia que tienes que vivir en estas fechas.