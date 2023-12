Regalos útiles para pedir de último momento esta Navidad

¿Te agarraron las carreras, no pediste a tiempo tu regalo para Navidad y ahora no sabes qué pedir? No te preocupes, antes de que pidas cualquier cosa que se te atraviese en internet y que probablemente ya no va a llegar a tiempo, aquí te dejamos una lista de regalos útiles, de buena calidad y además indispensables que debes tener sí o sí para empezar el año. No importa tu edad, tu estilo de vida o gustos, estamos seguros de que en este listado podrás encontrar algo que te llame la atención.

Lo mejor de todo es que son productos must have que puedes adquirir de manera rápida y sencillas en estos días para estar a tiempo con la llegada de la navidad. ¿Listos?

-Un perfume de autor para oler súper rico

Si quieres un perfume único y diferente, te recomendamos darte una vuelta por Maison Peony, en donde encontrarás una gran variedad de perfumes de autor que suelen ser itinerantes y tan diferentes entre sí, que seguro encontrarás el aroma único que puedes adoptar como sello diferenciador.

Te recomendamos probar la línea de EX NIHILO, una casa de fragancias parisina fundada en 2013. Es una casa disruptiva que ha ganado varios premios gracias a distintas creaciones. Si quieres encontrar tu aroma favorito, prueba primero su set de viaje con 5 perfumes diferentes, para que puedas encontrar el indicado para ti.

-Kit para empezar el año con la mejor versión de tu piel

Drunk Elephant lanzó Day Dazzle y Wild Night, los kits de la temporada que contienen los productos favoritos e ideales para tu rutina de día y noche para nutrir, proteger y cuidar la piel.

El kit de día incluye Protini Polypeptide Cream, Protini Powerpeptide Resurf Serum, C-Firma Fresh Day Serum y D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops. Mezcla una pequeña cantidad de todos los productos en la tapa especial de la crema o en la palma de la mano, si quieres un acabado bronceado mezcla unas gotas de D-Bronzi, si no omítelo de la mezcla.

El kit de noche incluye Lala Retro Whipped Cream, T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum. Cremanighty AF Eye Balm y Beste No. 9 Jelly Cleanser. Primero debes limpiar tu carita con el Beste No. 9, para luego agregar una mezcla de Lala Retro y T.L.C. Framboos para una piel más suave y radiante. Para finalizar aplica Ceramighty.

-Kit para grabar y volverte todo un vlogger

HERO12 Creator Edition es un kit que trae todo lo indispensable para grabar en un sólo regalo. Además de la HERO12 Black, la mejor GoPro hasta el momento, la Creator Edition incluye toda una línea de accesorios para convertirla en una cámara portátil completa para vlogging:

Media Mod: Ofrece claridad en audio con reducción de ruido ambiental.

Light Mod: Una fuente de luz adicional para iluminar cualquier entrevista, conversación o escena.

Volta: Aumenta el tiempo de grabación a más de 5 horas de vídeo 4K30 por carga. También cuenta con botones incorporados para un fácil control con una sola mano, se puede usar como control remoto inalámbrico para la cámara y tiene patas plegables que lo convierten en un práctico trípode.

-Cargador inalámbrico portátil

Este cargador inalámbrico es compatible con MagSafe y puede funcionar también como batería externa. La puedes cargar al mismo tiempo que cargas tu teléfono, usándola como cargador de escritorio, o llevártela a donde vayas para usarla como pila externa que te alcanza para carga tu iPhone completamente dos veces.

-Cargador inalámbrico 3 en 1

Olvídate de tener cables por todos lados y tener que esperar a que se cargue tu teléfono para cargar tu reloj inteligente. Aquí tienes una solución ultra cómoda que carga el teléfono hasta a 15 W con la mayor velocidad disponible y dos gadgets más. Solo tienes que colocar el iPhone 12 o versiones más avanzadas en la base para que se alinee y permanezca conectado de forma segura, ya sea en horizontal o en vertical. Tiene un módulo de carga magnética diseñado para el Apple Watch, además puedes colocar tus AirPods en la base de carga inalámbrica Qi. Luce elegante desde cualquier ángulo y le da estilo a cualquier habitación.

-Maquillaje metálico para la cuenta atrás de fin de año

¡Brilla con tu makeup! La nueva colección Chroma Zone 2.0 de Sheglam es perfecta para crear looks súper ad hoc para cerrar el año. La colección incluye tres delineadores chroma a prueba de agua que te dejarán trazos perfectos y con efecto metalizado; y tres geles multicolor para agregar profundidad y dimensión a tus mejillas o párpados.

-Ugly sweater súper cute

Miniso acaba de sacar su primera edición de Ugly Sweater que ofreció a sus compradores a través de su plataforma de beneficios MinisoLove. Si quieres tener este primer ejemplar puedes descargar la app de la tienda en México, entrar a la pestaña de MinisoLove y juntar corazones jugando con la garra o registrando tus compras. Esos corazones se pueden canjear por eventos y experiencias del momento.

-Un kit para estar cómoda, calientita y con estilo sin dejar de entrenar

Estas fiestas decembrinas definitivamente una alimentación balanceada no es una opción muy realista para llevar a cabo, sobre todo con tantas posadas, cenas navideñas y reuniones de fin de año. Por eso, nada mejor que empezar el 2024 comprometidos con una rutina de entrenamiento para recuperar la figura y llevar una vida más saludable. Para que sigas con tu rutina fit, un kit con chamarra, tenis y hasta un reloj Fitness Tracker HR parecen ser el regalo ideal. Las chamarras puffer de Charly son súper ligeras, y bonitas para no perder el estilo mientras entrenas al aire libre cuando hace frío.

-Para los fans de Harry Potter

Si eres fan de la saga, definitivamente no puedes dejar pasar la nueva colección de C&A con la licencia de Harry Potter. Hay playeras, sudaderas, chamarras y muchos ugly sweaters de todas las casas. ¡El mejor regalo para un potterhead!