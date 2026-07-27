Todos hemos mirado el reloj justo a las 11:11 y, casi por reflejo, hemos pedido un deseo. A veces pensamos en un viaje, en una oportunidad o en algo que esperamos que cambie; otras, aparece una persona. De esa pequeña superstición cotidiana nace “11:11”, el sencillo con el que Sammy Schoulund debuta oficialmente en la música.

La canción habla de alguien que ya no está, pero continúa apareciendo en los pensamientos, especialmente durante esas horas de la noche en las que la nostalgia suele hacerse más presente. Sammy toma una experiencia reconocible y la convierte en una historia sobre el anhelo, la ausencia y esas conexiones que se resisten a desaparecer, aunque la relación haya terminado.

Sonar vulnerable sin exagerar

“11:11” se mueve entre el pop urbano y un reggaetón suave, con una producción de ambiente nocturno que acompaña la emoción sin convertirla en un drama desbordado. Aquí no hay grandes reclamos ni despedidas definitivas; la canción vive en un lugar más silencioso: ese momento en el que aceptamos que todavía extrañamos a alguien.

Su interpretación se siente cercana precisamente porque no intenta ocultar la vulnerabilidad. Sammy canta desde la emoción contenida, como si compartiera un pensamiento que normalmente se quedaría guardado en las notas del celular. El resultado es un tema fácil de relacionar con una historia propia y perfecto para escuchar cuando los sentimientos pesan más que cualquier explicación.

De la actuación a una voz propia

Antes de entrar al estudio de grabación, Sammy construyó su camino frente a las cámaras. Su formación en instituciones como NYFA, Casa Azul y el CEA le permitió desarrollar herramientas dentro de la actuación y entender la importancia de contar una historia más allá de las palabras.

Esa experiencia se percibe en su manera de acercarse a la música. “11:11” no funciona únicamente como una presentación vocal, también revela a una intérprete interesada en crear atmósferas y hacer que cada emoción tenga una intención. El salto entre disciplinas no se siente como una ruptura, sino como una extensión natural de su identidad artística.

El primer capítulo

Respaldada por una comunidad que ya la seguía en redes sociales, Sammy Schoulund comienza ahora el reto de conectar desde otro lugar. Su debut marca el inicio de un proyecto en el que busca combinar melodías envolventes, historias honestas y un sonido contemporáneo, sin alejarse de la sensibilidad que atraviesa esta primera canción.

“11:11” está disponible en plataformas digitales y abre una etapa en la que Sammy deja ver una versión más personal de sí misma. Porque quizá pedir un deseo no siempre hace que alguien regrese, pero a veces puede convertirse en una canción capaz de acompañar a quienes todavía esperan una señal.