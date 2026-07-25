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Vadhir Derbez reacciona tras nalgada de Doña Silvia; ella le pidió disculpas

por: José Lucas

Un video de Vadhir Derbez durante una fiesta se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que Doña Silvia, mamá de la influencer Itatí López, le dio una nalgada mientras convivían con otros invitados. Las imágenes provocaron un intenso debate entre usuarios, quienes cuestionaron si el actor se sintió incómodo con la situación.

El momento ocurrió mientras Vadhir convivía con varios creadores de contenido y era animado a bailar por Mandy Peña. En ese instante, Doña Silvia se acercó para integrarse al ambiente de la celebración, tomó al actor de los brazos y, durante la interacción, le dio una nalgada.

¿Qué dijo Vadhir Derbez tras el momento viral?

De acuerdo con los videos difundidos posteriormente, Vadhir Derbez habló directamente con Doña Silvia después de lo ocurrido. Más tarde, la propia mujer explicó que se acercó a ofrecerle una disculpa.

«Le dije: ‘Mijo, discúlpame, la verdad yo soy así’. Él me respondió: ‘Señora, yo a usted ni la conozco y se me hizo raro que me hiciera así; sí me asusté y me molesté’. Le dije: ‘Tienes toda la razón, discúlpame porque por payasa quise jugar'», relató Doña Silvia.

En otra grabación, el actor bromeó sobre lo sucedido al decir: «Para eso son, pero se piden», en referencia a que cualquier contacto físico debe contar con consentimiento.

@lilachavez2016 #doñasilvia se paso o #vadirderbez ♬ Epic, cinematic(327703) – Kirill Kharchenko

Redes sociales dividen opiniones

Las imágenes generaron cientos de comentarios. Mientras algunos usuarios consideraron que todo fue una broma ocurrida en un ambiente de fiesta, otros señalaron que el contacto físico no fue apropiado y recordaron que el consentimiento aplica para cualquier persona.

Entre los comentarios más repetidos destacaron quienes señalaron que, si la situación hubiera ocurrido a la inversa, las reacciones habrían sido diferentes.

Doña Silvia asegura que todo terminó en buenos términos

Tras la polémica, Doña Silvia publicó un video junto a Vadhir Derbez en TikTok acompañado del mensaje: «Fue un gusto conocerte».

Hasta el momento, el actor no ha emitido un posicionamiento adicional sobre el incidente ni ha hecho nuevas declaraciones respecto al video que se volvió viral en redes sociales.

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