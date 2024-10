Sé parte del Apocalipsis Zombie en CDMX y únete a esta marcha

El apocalipsis se avecina y no, no es una exageración. Este 19 de octubre, las calles de la Ciudad de México se llenarán de muertos vivientes en una de las tradiciones más esperadas del año: la Marcha Zombie 2024.

Si eres fanático de los zombies o simplemente quieres ver a una horda de cadáveres caminantes apoderarse de la ciudad, este evento es tu oportunidad para disfrutar de una tarde tan terrorífica como divertida.

A las 16:00 horas, el Monumento a la Revolución será el escenario de la invasión zombie más escalofriante. Desde ahí, este ejército de muertos vivientes avanzará por la emblemática Avenida Paseo de la Reforma, con su aterrador destino final en el Zócalo Capitalino.

Si quieres ser parte de este espectáculo, pero no planeas unirte a la marcha, no te preocupes, también puedes disfrutar del evento como espectador desde las aceras o caminar detrás del grupo y observar el desfile de terror.

¿Qué necesitas para unirte?

Si quieres formar parte de este aterrador ejército, necesitas cumplir con dos cosas:

Una sería disfrazarte de zombie, ya que aquí no se aceptan disfraces mediocres. Saca todo tu ingenio y prepárate para zombificarte como si hubieras salido directamente de una película de terror.

Y, dos, llevar un alimento no perecedero, porque aunque los zombies no tengan corazón, los participantes sí. La Marcha Zombie no es solo una fiesta del horror, también es una iniciativa solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan.

Los alimentos donados serán entregados al banco de alimentos Alimento Para Todos I.A.P. Así que si vienes, trae arroz, frijoles, enlatados o cualquier alimento no perecedero para aportar a esta causa.

Una Fiesta Familiar… ¡Sin Armas ni Alcohol!

Aunque parezca que el caos se apoderará de las calles, la Marcha Zombie es un evento completamente familiar, ideal para que los más pequeños también se diviertan. Eso sí, están prohibidos las armas (incluso las de juguete), el alcohol y los vehículos.

La Marcha Zombie se ha convertido en un evento icónico de la Ciudad de México desde su primera edición en 2011, inspirada en la famosa Zombie Walk de San Diego. Cada año ha crecido más, hasta convertirse en un desfile multitudinario que reúne a miles de fanáticos del terror, amantes de los disfraces y, por supuesto, gente con ganas de divertirse por una buena causa.