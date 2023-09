Siéntete orgulloso de ser mexicano con “Mexico is the Shit”

Seguramente recuerdas la clásica chamarra negra con la leyenda “Mexico is the Shit” en letras blancas que desde hace más de 7 años ves por todos lados. Ahora, regresó con más fuerza que nunca, y con un anuncio totalmente mexicano.

Un movimiento que inspira

Así como su nombre lo grita a los cuatro vientos, “Mexico is the Shit” busca enaltecer el nombre de México en todos los sentidos. No sólo es una marca de ropa con diseños estéticamente llamativos, sino que es un movimiento al que cualquier persona puede unirse.

Como su manifiesto lo dice, cada pieza es «una oportunidad para recordar al mundo que ¡México es grande!». Y es que con un diseñador como Anuar Layon detrás, no se podía esperar menos de MiTS (la abreviatura de la marca).

Anuar Layon es director creativo y diseñador de la marca y cuenta con más de 16 años de experiencia como diseñador de moda. Ha colaborado con varios artistas y marcas internacionales y transnacionales creando nuevos caminos para el diseño mexicano a nivel nacional e internacional.

Al saber lo que significa ser artista en México, Anuar decidió colaborar con otros cinco talentos para diseñar una instalación que plasmara la esencia de su país de origen en todo su esplendor.

Mexico is the Shit: Tradición y modernidad

Con la idea de rescatar una de las tradiciones más artísticas y fusionar lo moderno con lo clásico, se crearon más de 15 diseños de rótulos. Cada uno de ellos fue hecho totalmente a mano con técnicas artesanales e inspirados en MiTS. Sin embargo, todos reflejan el estilo y visión del artista que los construyó.

La escultura muestra lo bonito de la riqueza cultural mexicana que está llena de color y talento. Sigue una de sus ideas principales que es rendir «tributo a todos los mexicanos alrededor del mundo que están cambiando la cultura mundial con sus hermosos corazones y mentes brillantes».

Y como no tienes que ser mexicano para amar a México, Anuar invita a cualquier persona a unirse al movimiento que es “Mexico is the Shit”. Por ello, cada una de las piezas que conforman el montaje está disponible para venta.

Así que si te enamoraste de alguno de los diseños, puedes acudir a uno de sus puntos de venta o escribir por Instagram para adquirirla. Eso sí, deberás esperar a que se termine la exposición para poder tenerla en tus manos.

¿Dónde encontrar este arte?

Si quieres tomarte las fotos mexicanas más aesthetic, no puedes dejar de ir a visitar esta instalación. Se encuentra en el lobby del Hotel W Mexico City y estará abierto al público hasta finales de octubre.

Además, en este mismo lugar se encuentra el primer punto de venta físico de MiTS en donde podrás adquirir tanto sus piezas clásicas como sus nuevos diseños.

Con el mismo mensaje pero realzando sus ideales, los nuevos diseños ofrecen una imagen más fresca y minimalista. Además, cuentan con una nueva colección sustentable que incluye elementos de piel de nopal y tela fabricada con fibras de algodón reciclado y PET.