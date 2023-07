«This is Off The Wall»: La nueva silueta Knu Skool de Vans

Indudablemente Vans es la marca original de calzado, ropa y accesorios para deportes de acción. Las colecciones auténticas de Vans se venden en 97 países a través de una red de filiales, distribuidores y oficinas internacionales. Vans cuenta con más de 2,000 puntos de venta en todo el mundo, incluyendo tiendas propias.

Vans renueva su icónica silueta de los años 90: el Knu Skool, que estará disponible a partir del 19 de julio en todas las tiendas Vans, online y distribuidores autorizados.

Vans se enorgullece de lanzar Knu Skool, la icónica silueta de los años 90, acompañada con «This is Off The Wall», una campaña que celebra la individualidad y la exploración de la creatividad desde la perspectiva de los embajadores de Vans a nivel mundial, en un viaje para encontrar su yo más auténtico.

Este 2023 Vans trae de vuelta el icónico modelo Knu Skool, una renovación de la clásica silueta Old Skool™, inspirada en el pasado y pensada para el presente. Esta interpretación moderna del estilo clásico de los años 90 se diseñó con un estilo chunky desde la punta hasta el talón. Cuenta con un empeine resistente, la emblemática suela Waffle de goma y un Sidestripe™ renovado. Con un aspecto sobredimensionado, los Knu Skool son la evolución del clásico Old Skool reimaginado para el presente.

«This is Off The Wall» tiene como objetivo empoderar a una nueva generación de creativos a medida que se embarcan en su propio camino de autodescubrimiento. Esto busca lograrlo a través de sus embajadores globales y nacionales, quienes son representantes apasionados de sus comunidades; una mirada al brillante futuro de su generación que busca la autenticidad en sí mismos, en sus relaciones y en el mundo, mientras impulsan la cultura.

«Los consumidores están preparados y quieren que nos mostremos de una forma fresca y auténtica», comentó Rob Teague, Vicepresidente Creativo Global de Vans. «Esta campaña es una inyección de energía renovada para nuestra marca. Conecta con nuestros valores y con nuestros productos icónicos, mismos que han representado el espíritu ‘OFF THE WALL’ durante décadas. Es algo más grande y holístico de lo que hemos hecho como marca en el pasado».

Para más información sobre Vans visita Vans.mx, únete a la conversación y comparte tu viaje creativo usando #TheKnuSkool en redes sociales. Puedes encontrar los nuevos Vans Knu Skool a partir del 19 de julio 2023 en vans.mx/knu, tiendas Vans y distribuidores autorizados.