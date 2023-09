Tips para llevar botas XXL si eres bajita

Si eres del club de las chicas petite, esta nota definitivamente te interesa. Basta de dejar pasar las tendencias más chic del momento por tener la creencia de que al ser bajitas no nos quedan o no se ven bien. Tu estatura a partir de ahora será sólo el pretexto perfecto para ponerle mayor creatividad a tus outfits.

Este otoño-invierno 2023 la botas extralargas o XXL serán una de las piezas statement más codiciadas de la temporada. Ya lo hemos visto en el street-style y en las pasarelas más top en Milán y París, y ahora llega Selena Gomez para confirmarlo.

Y es que si bien Selena no es considerada una chica particularmente petite, no pasa del 1.65, nos demuestra que se pueden llevar las botas XXL luciendo como una diva.

De la mano de su stylist Erin Walsh, Selena Gomez ha llevado esta tendencia en dos ocasiones durante la Semana de la Moda en París, y lo ha hecho como una experta sacando provecho de su altura y luciendo unas piernas larguísimas. ¿Cómo lo consiguió?

Triunfa con botas XXL, incluso si eres petite

En primer lugar debes saber que las botas XXL van por encima de la rodilla; si eres petite, incluso te pueden llegar mucho más arriba. ¡Aprovéchalo!

La regla de oro es NO CORTES TU FIGURA. En el look de Selena vemos cómo su figura se corta por arriba de la cintura al lucir un top blanco y una minifalda denim. ¿Cuál fue su secreto? El look se equilibró por completo con la camisola abierta que utilizó para complementar el look.

La camisola evitó que su cuerpo se viera fragmentado, y como es del mismo largo de la minifalda, funcionó a la perfección. Así que ya lo sabes, si vas a usar varios colores y texturas, asegúrate de unificar el look con una tercera pieza completa que no sea más larga que la parte de abajo de tu look.

Faldas, shorts y vestidos lo suficientemente cortos

Para aprovechar el largo de las botas opta por una falda, short o vestido cortitos. Lo suficiente para dejar una buena cantidad de piel al descubierto. Esto hará que las prendas luzcan espaciadas y no se vea todo amontonado y más pesado en tu silueta.

Monocromático

Kim Kardashian también es amante de este tipo de botas, y ella vaya que es petite. Con 1.57 de altura, la socialité ha llevado botas XXL en más de una ocasión, y la mayoría de las veces lo logra llevando un look monocromático para alargar su figura.