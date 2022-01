Todo lo que debes saber sobre la segunda temporada de Euphoria

Después de una larga espera de casi dos años y medio, Euphoria está de regreso con una segunda temporada de 8 episodios que se estrenarán semanalmente y que prometen ser tan escandalosos como los de la primera entrega. ¿Lo conseguirán?

La primera temporada de Euphoria (2019) llevó a Zendaya a ganar un Emmy como Mejor Actriz en una Serie Dramática, convirtiéndose en la actriz más joven en recibir este galardón. Ahora regresamos con nuevos episodios en donde podremos verla incluso más frenética, contrastante y luciendo aún más el rango actoral que tiene y que ha ido perfeccionando cada vez más.

¿De qué va Euphoria?

Para quienes no vieron la primera temporada, Euphoria, escrita y dirigida por Sam Levinson, cuenta la historia de un grupo de adolescentes que sortean un remolino de emociones y problemas fuertes de adicción, abusos, discriminación, identidad, sexualidad, seguridad, psicológicos y familiares. Todo bajo la narración de nuestro personaje principal, Rue, una chica que después de tener una sobredosis sigue luchando con la adicción tan fuerte que tiene por las drogas.

La premisa parece conocida, algo que podríamos ver en cualquier otra serie juvenil; sin embargo, Euphoria destaca de todo lo que hemos visto gracias a la crudeza de su tono. Una serie que no tiene miedo a mostrar las cosas en su punto más crítico, en su punto más complejo y sin adornos. Una historia que no se censura ni tiene miedo de exponer los problemas que existen y le pasan a la juventud de ahora (no podría atreverme a decir que siempre ha sido así, aunque quizá sea verdad).

Y aunque la serie no muestre la compleja realidad de la infinidad de opciones que hay al momento de hablar de la adolescencia, es una obra bien lograda si se quiere hablar de los excesos, así como de todo lo malo y deprimente que puede pasar alguien entre sus 16 y 20 años.

Lo que nos espera de esta segunda temporada de Euphoria

Esta segunda temporada empieza justo en donde nos quedamos después de los dos episodios que salieron el año pasado. Los personajes aún celebran las festividades navideñas y están a punto de pasar el Año Nuevo.

Aunque para muchos esta segunda entrega ha resultado menos impactante que la primera, la verdad es que logra mantener el ritmo y grado de polémica que la anterior; sin embargo, al ser algo que ya vimos, no nos impresiona tanto como lo hizo aquella vez en 2019, lo que la vuelve en cierto punto un poco repetitiva durante los primeros episodios.

Lo que sí es que la narrativa cambia experimentando con varios saltos en el tiempo y paralelismos de personajes, que hacen que la serie no vaya lineal, sino en intervalos, lo que puede mantener el dinamismo e interés por parte del público, o terminar desorientándolo.

Lo cierto es que este ritmo, dinámica e incluso los propios personajes comienzan a agarrar mayor fuerza y estructura en cada capítulo, afianzando un éxito más asegurado para el término de la temporada.

¿Habrá una tercera temporada?

De momento aún no hay nada oficial que lo confirme, pero sabemos de buena fuente que el final de la segunda temporada permitiría que la serie continuara. De ser así se esperaría que la serie fuera aún más introspectiva y se aprovecharan aún más a los personajes que quedaron con menos fuerza en estos últimos ocho episodios.

Un mensaje de Zendaya sobre la segunda temporada de Euphoria

La actriz de 25 años ha lanzado una advertencia respecto a la segunda temporada, pidiendo a sus seguidores que deseen ver la serie, que lo hagan únicamente si se sienten cómodos, pues es importante que todos cuidemos de nosotros mismos y de las series que consumimos.

“Sé que lo he dicho antes, pero quiero repetirlo: Euphoria es para un público maduro. Esta temporada, tal vez más que la anterior, es muy emotiva y trata temas que pueden ser desencadenantes y difíciles de ver. Por favor, solo véanla si se sienten cómodos. Cuiden de ustedes mismos y sepan que de cualquier manera son amados, y siento su apoyo”, publicó la actriz en sus redes sociales.