Wemo y Colorado, en pro del turismo responsable.

Claudia Contreras, Rodrigo Araiza

El estado de Colorado, en Estados Unidos, fue elegido por la Comunidad Wemo, creada por el actor y conductor Roger González, para promover no sólo el destino, sino el turismo responsable y sustentable a través de la campaña Nuestro Planeta.

Comunidad Wemo está integrada por más de 80 creadores de contenido, artistas e influencers que buscan generar un cambio positivo entre su audiencia al promover el cuidado del medio ambiente.

En 2020, Roger González y su socio fundador, Santiago Villar, lanzaron en todas las plataformas el exitoso podcast Comunidad Wemo, que desde su estreno fue un éxito y hoy suma más de 1.3 millones de seguidores que cada mes escuchan historias inspiradoras a través de sus invitados.

Entre las personalidades más destacadas que forman parte de esta comunidad se encuentran Martha Higareda, Oso Trava, Capi Pérez, Ismael Cala, Mau Otero, Jorge Lozano y la esposa de Marcelo Ebrard, Rosalinda Bueso.

“Ser agentes de cambio no solamente tiene que quedarse en redes sociales, tenemos que salir al campo y dar un ejemplo”, explicó Roger González, quien agregó que gracias a esta colaboración de Comunidad Wemo y Visit Colorado lograron realizar una de las campañas más grandes en América Latina para promover el destino y el turismo responsable y sustentable.

Con la intención de impactar de manera positiva, siete creadores de contenido de la Comunidad Wemo viajaron a siete destinos en Colorado: Roger González (Snowmass), Rorro Echávez (Loveland), Jorge Blanco (Denver), Emilio Garza (Fort Collins), Bárbara Islas (Telluride), Liz Castillo (Mundukos) y Emmanuel Sentíes (Durango).

“Fue uno de los mejores viajes que he hecho. La belleza de las montañas, el bosque y la calidez de la gente me hicieron conectar conmigo como no lo había sentido hace mucho tiempo” Roger González“

Un viaje lleno de aprendizajes. Las aventuras que viví en la naturaleza me hicieron conectar con el presente y desacelerar la vida. Agradecido por todo el amor que recibí en Fort Collins, pronto estaré de vuelta” Emilio Garza

“Encontré belleza en todas partes, magia sería la palabra. Sin duda Via Ferrata, en Telluride, es un must para los senderistas extremos” Bárbara Islas

“Denver fue una experiencia llena de arte, música, deporte, deliciosa comida y bebida, y gente inolvidable” Jorge Blanco

“Paisajes espectaculares, instalaciones de arte, buena gastronomía y un ambiente muy familiar fueron parte de lo que encontré en Breckenridge. Se trata de un antiguo pueblo minero en Colorado que enamora en invierno con sus pistas de esquí, y en verano con sus rutas de senderismo, actividades culturales y deportivas” Liz Castillo (Mundukos)

“Me enamoré de Loveland. No sólo aprecié los paisajes y la naturaleza, viví toda una experiencia de ser un auténtico vaquero, bailar, cabalgar y pescar. Me muero por volver con toda mi familia” Rorro Echávez

“La experiencia que tuve en Durango, Colorado, fue única. Me enamoré de la naturaleza y de sus hermosos paisajes; la gente que habita ahí es puro amor. Es una película en la vida real”. Emmanuel Sentíes