YAHIR: «Voy a entrar siendo yo, y eso nadie me lo va a quitar”

El cantante se prepara para enfrentar uno de los mayores retos de su carrera en La Casa de los Famosos México. Antes de cruzar la puerta del reality, habla sobre la adrenalina del proyecto, la familia que dejará fuera y la confianza que tiene en mantenerse fiel a sí mismo.





Yahir está listo para cambiar los escenarios por uno de los retos más impredecibles de su carrera. Acostumbrado a los reflectores, los conciertos y los proyectos que lo han mantenido vigente durante décadas, el cantante da un paso fuera de su zona de confort para sumarse a La Casa de los Famosos México. Lejos de la polémica que suele rodear al reality, asegura que entra con la misma filosofía que ha marcado su trayectoria: trabajar en equipo, disfrutar la experiencia y mantenerse fiel a sí mismo. Antes de cruzar la puerta de la casa, platicamos con él sobre lo que espera encontrar, lo que dejará atrás y las razones que lo convencieron de aceptar uno de los desafíos más comentados de la televisión.

¿Qué te hizo decir «sí» a este controversial reality?

Lo que me hizo decir que sí fue la experiencia que tengo trabajando en equipo. He hecho realities, teatro y muchos proyectos donde convives con personas de todas las edades y de todo tipo, y siempre me ha ido muy bien. Al final termino con grandes amistades y grandes experiencias. Creo que este reality tiene mucho de eso y siento que me puede ir bien. Además, me hace sentir vivo esa adrenalina de entrar a un proyecto donde existe tanta expectativa.

Se ha demostrado que puede sacar un lado oscuro de los participantes. ¿Qué piensas de eso?

Yo no creo que un reality saque mi lado oscuro porque, sinceramente, no lo tengo. Soy un tipo muy tranquilo, muy centrado y muy trabajador. Me encanta estar con mi familia, conocer gente, platicar y pasarla bien. Es muy difícil que alguien me saque de mis casillas. Si todos entramos con la misma intención de conocernos, organizarnos y disfrutar la experiencia, creo que esta cuarta temporada puede convertirse en una gran generación.

¿Qué es lo que más te cuesta dejar fuera una vez entrando a la casa? ¿Qué es lo que más vas a extrañar?

Definitivamente a mi familia. Mi casa y Hermosillo tienen un significado muy especial para mí. Me encanta venir a México a trabajar, pero también disfruto muchísimo regresar a casa. Al mismo tiempo, me emociona pensar que ahora mi hijo Ian, que tiene 10 años, podrá verme en televisión de una forma diferente. Con Tristan ya me tocó vivir esa etapa, pero ahora será especial compartirlo con Ian desde casa. También voy a extrañar muchísimo los conciertos y el contacto con el público.

¿Te sientes con la inteligencia emocional para afrontar un desafío de esta magnitud?

A mí me encantan los desafíos. Me hacen sentir muy bien porque me obligan a salir de mi zona de confort. Vivir experiencias como esta le suma mucho a mi carrera y, al final, también habla de vigencia. Es un show y sí, creo que tengo la inteligencia emocional para afrontar un reto de este tamaño.

¿Qué cualidades te podrían dar el triunfo?

Creo que ser natural y ser yo mismo. Me gusta divertirme, cotorrear, soy acomedido y caballeroso. Pienso que esas cualidades pueden ayudarme a llegar lejos. Aunque, siendo honesto, yo calculo que podría estar unas tres o cuatro semanas. Si llegamos más lejos, ya será decisión del público.

¿Qué proyectos dejas en pausa para entrar?

Se queda en pausa el trabajo que estaba haciendo en el estudio, pero ya tenemos un sencillo listo. En cuanto salga de la casa voy a grabar las siguientes canciones, un nuevo video y terminar de preparar la gira. También estamos armando un concierto completamente nuevo, así que después de esta experiencia vendrán muchas noticias y mucha música para toda la gente que siempre me ha apoyado.

Con la tranquilidad de quien confía en su esencia y la emoción de enfrentarse a un formato que siempre sorprende, Yahir apuesta por mostrarse sin estrategias ni personajes. Entre la nostalgia de dejar por un tiempo a su familia y la ilusión de seguir sumando experiencias a una carrera que no deja de reinventarse, el cantante está listo para demostrar que, más allá del espectáculo, la autenticidad también puede convertirse en la mejor aliada dentro de La Casa de los Famosos México.