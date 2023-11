5 looks para combinar las botas más cómodas y abrigadoras de Skechers

En esta temporada de frío, indudablemente una de las cosas que amamos es llevar looks que, aparte de ser tendencia, sean cómodos y abrigadores. Skechers arrasa este otoño-invierno con diseños increíbles de botas en su categoría Winter, que tus pies amarán y no querrás quitarte ni para meterte debajo de las cobijas gracias a la plantilla Air Cooled Memory Foam y a la suela con amortiguación de aire visible Skech-Air, que las hace ligeras, cómodas y frescas. Échales un vistazo a estos looks que son el match perfecto para reinar en el street-style con estilo y confort.

Un suéter negro de cuello alto con unos pantalones tipo piel y un abrigo aborregado en color crema serán el combo ideal para llevar las Synergy-Nocturne de Skechers.

Las chaquetas shearling son las prendas que amamos llevar durante esta temporada. Junto con el modelo Rugged – Fall Air de Skechers y un pantalón negro elevarás al máximo tu look.

Del mismo modo, este modelo puedes llevarlo en color blanco con unos jeans un poco rotos, de corte recto, un suéter blanco de cuello alto y rematar con un abrigo largo en color beige.

Los shorts negros se han convertido en un básico durante el otoño, así que no dudes en llevarlos con un suéter claro de cuello alto, con un blazer oversize y las Keepsakes 2.0-Home Sweet Home de Skechers.

Los básicos nunca fallan, justo como la camisa blanca oversize que al combinarla con un chaleco gris, de corte oversize también, harán el match perfecto con el diseño D’Lux Walker-Winter Solstice de Skechers.

Brinda ese toque de comodidad y confort a tus outfits para que tus pies estén abrigados y a la temperatura ideal en estas épocas de frío con Skechers.