A los hijos de Aracely Arámbula no les interesa ir a los conciertos de Luis Miguel

Después de la aparición de Michelle Salas en el concierto de Luis Miguel en Las Vegas el pasado 15 de septiembre, Aracely Arámbula fue cuestionada sobre la reconciliación entre la influencer y el Sol de México y si esperaba que también hubiera un acercamiento con sus hijos.

Al respecto, la actriz y cantante de 48 años explicó que no ha recibido ninguna invitación o boletos para que sus hijos vayan a ver a Luis Miguel, además de que ellos no tienen interés en hacerlo.

“Ahorita no les interesa tampoco a ellos, porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza”.

Aceptó que Luis Miguel es un gran artista, pero que eso no justifica la ausencia que ha tenido con sus hijos.

“El ser ídolo no quiere decir que no puedas ser un gran papá”, espetó.

Aunque en repetidas ocasiones la actriz ha dicho que su ex pareja no le cae bien y no le interesa tener una relación de amistad con él, deja ver que frente a sus hijos destaca sus cualidades.

“Siempre les he dicho que admiren muchísimo a su papá, porque su papá es un gran artista. Pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”.

Un mensaje para Michelle Salas

Aracely Arámbula explicó que le parece bien que Michelle, primogénita del Sol de México, haya asistido al concierto de su papá, y que espera pueda abogar por sus hijos para que Luis Miguel esté más presente en sus vidas.

“Ojalá que Michelle y Alejandro, como yo abogue por ellos, que ahora aboguen ellos por Miguel y Daniel”.

Afirmó que no ha recibido invitación para la boda y espera que Michelle se la haga llegar en algún momento.



¿Decidirá Luis Miguel ver a sus hijos?

Hace unas semanas el equipo de Luis Miguel defendió al cantante respecto a las acusaciones de La Chule sobre la falta de atención del cantante con sus hijos, asegurando que la razón por la que no los ha visto es porque Aracely Arámbula pone como condición estar presente.



“Yo no tengo que estar presente, aunque sea alguien de mi familia, porque no es una persona con la que tengan tanta comunicación como para que se los mande de viaje”.

Respecto a la actual pareja de Luis Miguel, Paloma Cuevas, quien también es comadre de La Chule y cargó a su hijo durante su bautizo, explicó que no se han hablado para nada.