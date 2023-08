¡And Just Like that, Carrie y Aidan regresan!

ALERTA: La nota está llena de spoilers, si no has visto «Sex And The City» o aún no llegas al capítulo 7 de «And Just Like That», ¡te recomendamos quedarte hasta aquí!.

Seas team Mr. Big o team Aidan, la realidad es que no pertenecemos más que al team del amor. El último capítulo de Sex And The City terminó un 22 de febrero de 2004, y sin duda, todas y todos lloramos al ver unidos al fin a Carrie y Mr. Big o John. Estamos hablando que han pasado casi 10 años del final, en donde el concepto del amor que teníamos en ese entonces era «quédate con el hombre que más daño te haya hecho», porque ¡aceptémoslo!, Mr. Big atropelló el corazón de Bradshaw temporada tras temporada, incluso en la película dejándola plantada con un espectacular vestido de novia de Vivienne Westwood, en las en las calles de Manhattan. Su amor y conexión eran destructibles hasta que nos lo mataron en «And sus Like That». ¡FIN de la era Big-Bradshaw!

Ahora llega nuestro romántico empedernido, Aidan Shaw, ufff! El hombre con el que Carrie tal vez estaba destinada a estar (esperando que los escritores de la serie piensen igual). Y para no hacerla más al cuento, estas son las 4 cosas que aprendimos al ver de vuelta el fuego y pasión de Carrie y Aidan en «And Just Like That».

El destino es mágico

Regresando años atrás, Carrie es quien le rompió el corazón al serle infiel con Mr. Big, y ahora que se reencontraron sentimos los famosos fireworks al ver esa química que siempre los caracterizó en la pantalla, además de que John Corbett sigue siendo peeeeerfecto. ¿No te hizo pensar qué harías si te reencontrarás a tus 50’s con un gran amor?

2. Vendió su mueblería a West Elm

¡Punto a su favor y al bendito marketing! Yo solo me estoy imaginando mi casa llena piezas de esta firma y solo siento que lo amo más. Bueno, ya hablando en serio, nos llenó el alma de paz saber que triunfó como un gran diseñador de muebles, dejando en claro que el tiempo es igual a éxito.

3. El tiempo no lo cura todo

¡Los traumas son los traumas! Por más psicólogo o años que hayan pasado, cuando alguien entra a tu vida con tanta intensidad es casi imposible que las cosas no te hagan recordar un episodio triste en tu vida, así cómo a Aidan le sucedió al llegar al departamento de Carrie, en el que vivieron juntos y además le ayudó a pagar en ese momento. ¡Simplemente hay cosas que nunca dejaremos de sentir!

4. Donde hubo fuego…

Si el amor fue de verdad, la mariposas regresan. Ahora Carrie y Aidan nos dan una nueva perspectiva de lo que es el amor en este 2023, y es que «todo regresa a ti, si es para ti», o tal vez los escritores sabían que ellos debían de terminar juntos, porque al final Aidan siempre fue un amor bonito para Carrie.

Esperando que estas mariposas duren más de un capítulo o solo por el rating, sea lo que sea, ¡nos hicieron felices en esta temporada!