Emma Stone desea que la llamen por su nombre real

Emma Stone se une a la lista de celebridades a quienes les gustaría cambiar su nombre artístico; aquí te contamos qué fue lo que dijo.

Hace unas semanas Danna Paola era tendencia por su decisión de cambiar su nombre artístico a sólo Danna. Los usuarios no lo tomaron con la mejor actitud, aunque días después se reveló el verdadero motivo por el cual la cantante hizo este cambio tan radical. Una petición del 30% de las ganancias por parte de su ex representante sería la razón.

Este fin de semana alguien más confesó que le gustaría cambiar su nombre artístico: se trata de nada más y nada menos que de la dos veces ganadora del Oscar, Emma Stone.

A pesar de ser mundialmente conocida bajo este nombre, el nombre real de la actriz no es Emma, sino Emily. «Cuando ya nos conocemos, la gente con la que trabajo me llama Emily», confesó la actriz en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter.

A Stone le gustaría volver a ser Emily

Emily tuvo que cambiar su nombre a Emma cuando se registró en el Sindicato de Actores de Hollywood SAG-AFTRA, pues el nombre de Emily ya estaba registrado. Fue entonces cuando la protagonista de ‘Pobres criaturas’ eligió el nombre de Emma en honor a Emma Lee Bunton, su Spice Girl favorita.

«Mi nombre ya estaba registrado. Después me volví loca hace un par de años. Por alguna razón pensé: ‘Ya no puedo seguir así. Llámame Emily'», declaró la actriz, quien asegura que sería algo lindo ser conocida como Emily, y que no corregiría a sus fans si comienzan a llamarla así.

«Sería genial, me gustaría ser Emily», confesó en la misma entrevista. Sin duda, después de la costumbre tal vez nos cueste un poco de trabajo comenzar a llamarla por su nombre real, pero al ser tan similar podríamos llamarla sólo Emm.

Después de arrasar en la temporada de premios, Stone vuelve a trabajar con Yorgos Lanthimos en su próxima película: Kinds of Kindness, la cual llegará a las salas de cine el próximo 28 de junio.