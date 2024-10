Así se vivió el Victoria’s Secret Fashion Show 2024

Nueva York se iluminó de rosa para recibir a las mujeres más bellas y sexys del mundo. Los motores se encendieron y las alas se abrieron para que los ángeles que formarían parte del Victoria’s Secret Fashion Show deslumbraran con su belleza.

El show inició y en medio de la pasarela se encontraba Lisa posando sobre una moto. La música sonó y ella comenzó a cantar “Rockstar” junto a un grupo de bailarinas que prendieron a la audiencia. Los gritos y las ovaciones recorrieron el lugar. El tan esperado momento llegó.

La primera en tomar la pasarela y abrir sus alas fue Gigi Hadid. Vestida de rosa y al ritmo de “Never Take Us Apart”, de Paloma Faith. La atención era suya. Todas las miradas la seguían y su rostro no ocultó su emoción de formar parte de tan esperando momento.

“Femininomenon”, de Chappell Roan, también sonó y los ángeles comenzaron a bajar. Tyra Banks, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Taylor Hill, Jasmine Tookes y Ashley Graham estuvieron ahí, cautivando con su belleza. Dando pasos firmes y luciendo espectaculares.

También Mayowa Nicholas, Devyn Garcia, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, Paloma Elsesser y Adriana Lima, entre otras, todas bellas y únicas, todas empoderadas haciendo suya la pasarela más emblemática del mundo. Aquella que apagó sus luces en 2018 y no sabía si regresaría.

Tyla también fue cobijada por las alas de Victoria’s Secrets. Ella cantó “Push 2 Start”. “Act like you heard me. Only serve it up if you deserve me, pull up and earn me. Push to start. Act like you heard me”, corearon los presentes mientras el escenario se vistió de azul.

La cantante y compositora también entonó su éxito “Water”, mientras los ángeles adornaban la pasarela con su belleza.

Alzan la voz y la belleza

Un ejército de mujeres vestidas de negro apareció. Marchó por la pasarela para así recibir a Lisa, quien con su voz creó mágicos escenarios de ensueño. “Moonlit Floor”, cantó y el público no dejó de grabar el momento.

Finalmente, la icónica Cher se hizo presente. Antes de que saliera, varias mujeres de cuerpos diversos alzaron la voz. Se hicieron escucharon y así la recibieron. “Strong Enough” fue el primer tema en interpretar y tuvo mucho sentido.

“Cause I’m strong enough to live without you”, frase de la canción que parecía que representaba a cada una de las mujeres que desfilaba por esta pasarela y que, sin duda, buscaban inspirar a todas aquellas personas que ya sea en vivo o a la distancia las veían caminar.

Los ángeles salieron ahora vestidos de rojo y Cher alzó su voz para cantar “Believe”, y así acabó el tan esperado regreso de uno de los eventos más importantes del mundo de la moda.