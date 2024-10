Tom Hardy conquista la CDMX en el fan event de “Venom: El último baile”

La despedida perfecta para un antihéroe icónico

Este 15 de octubre, la Ciudad de México se vistió de gala para recibir a Tom Hardy, Kelly Marcel y Cristo Fernández en un inolvidable fan event de “Venom: El último baile”, celebrado en Cinépolis Toreo Parque Central. La energía era palpable mientras cientos de fanáticos se reunían para ver de cerca al legendario actor británico y despedir con él esta exitosa trilogía. El evento no solo fue una celebración de la película, sino también un homenaje a la pasión del público mexicano.

Tom Hardy y su conexión especial con los fans mexicanos

Desde el primer momento, Hardy se mostró completamente entregado a sus fans. Firmó autógrafos, posó para fotos y compartió palabras llenas de gratitud. “Muchas gracias por la mejor experiencia que he tenido como profesional. Esta es la mejor recepción que he tenido con la trilogía de Venom en toda mi carrera”, confesó el actor visiblemente emocionado. Su cercanía y humildad hicieron de esta noche un recuerdo inolvidable para los asistentes, quienes vieron en él no solo a una estrella de cine, sino a un ídolo cercano y auténtico.

Una noche de emoción y cine

Kelly Marcel, directora de la película, y el carismático actor mexicano Cristo Fernández también participaron en esta espectacular alfombra negra. Marcel compartió detalles sobre la importancia de este último capítulo, que promete cerrar la saga con un clímax impactante. Por su parte, Fernández, quien ha conquistado al público internacional, no ocultó su emoción por ser parte de un proyecto tan relevante en la cultura cinematográfica.

“Venom: El último baile” llega a los cines

La película, que se estrenará en todas las salas de cine mexicanas el próximo 24 de octubre, marca el cierre de una trilogía que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos desde la primera entrega. Con un final que promete ser devastador y lleno de adrenalina, Venom: El último baile se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.