Muere Liam Payne en trágico accidente en Buenos Aires

Liam Payne, exintegrante de la famosa banda británica One Direction, falleció este miércoles a los 31 años en Buenos Aires tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en el barrio de Palermo.

El incidente ocurrió en la calle Costa Rica 6032, donde personal de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad acudió tras recibir un llamado al 911. Según los informes, la llamada alertaba sobre un hombre que se comportaba de manera agresiva, posiblemente bajo los efectos de sustancias. Al llegar al lugar, el equipo del SAME confirmó que Payne ya había fallecido.

La noticia conmocionó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento. Payne, quien había cancelado recientemente su gira por Sudamérica debido a problemas de salud, específicamente una grave infección renal que lo había obligado a reposar, tenía previsto presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires en septiembre.

El cantante había compartido su frustración por no poder cumplir con las fechas de la gira, que incluía otros países de la región.

Un ascenso meteórico

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su primer acercamiento a la música fue a través del programa The X Factor en 2010, donde junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, formó la exitosa banda One Direction.

La banda alcanzó un éxito global con álbumes como Up All Night y Take Me Home, sumando millones de fanáticos alrededor del mundo. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Payne inició una carrera como solista, lanzando temas como “Strip That Down” y colaborando con artistas reconocidos.

Más allá de la música, Payne también se involucró en colaboraciones con marcas de moda y en causas benéficas, destacándose por su apoyo a organizaciones de salud mental y derechos de los niños.

Así quedó la habitación de Liam Payne

Se filtraron fotografías de la habitación 10 del Hotel CasaSur en Buenos Aires, donde el cantante Liam Payne fue encontrado muerto.



Las imágenes, que fueron tomadas por empleados del hotel, muestran un escenario devastado: el televisor de la habitación aparece con la pantalla destrozada y sobre diversas superficies se observan polvos blancos, presuntamente drogas.

Estos detalles sugieren un estado caótico en las horas previas al trágico fallecimiento del exmiembro de One Direction.

Fuentes policiales confirmaron que en el interior de la habitación, los peritos de la Policía de la Ciudad encontraron restos de estupefacientes, tanto en el lugar como entre las pertenencias del artista.

Sin embargo, aún no se ha esclarecido si las imágenes fueron tomadas antes o después de la muerte del cantante, lo que añade una capa de incertidumbre sobre los momentos finales de Payne.

Junto con estas revelaciones, también se difundió el audio del llamado al 911 realizado por el encargado del hotel, quien pidió asistencia urgente debido al comportamiento errático de Payne.



“Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol… Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”, se escucha en la grabación.

El encargado expresó su preocupación por la posibilidad de que el cantante se lanzara desde el balcón de la habitación, lo que lamentablemente terminó ocurriendo .