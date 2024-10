Andrew Garfield lleva a Florence Pugh… en cartón al estreno de «We Live In Time» en Londres

Andrew Garfield sorprendió en el estreno de We Live In Time durante el Festival de Cine de Londres al aparecer en la alfombra roja acompañado de una versión inusual de su coestrella Florence Pugh: un recorte de cartón a tamaño real.

Pugh no pudo asistir debido a compromisos de filmación en Nueva Zelanda, donde trabaja en la serie East of Eden, de Netflix. Sin embargo, Garfield encontró una manera creativa de “llevarla” al evento, posando con su coestrella de cartón y provocando risas entre los asistentes.

La ausencia de Pugh no pasó desapercibida, ya que la actriz compartió en sus redes sociales: “Me duele no estar allí para celebrar el estreno, pero estoy levantando mi copa desde muy lejos. ¡Bien hecho, Andrew!”. Con estas palabras demostró su apoyo y aprecio por el divertido gesto de Garfield.

¿De qué va la historia?

We Live In Time, dirigida por John Crowley, sigue la historia de Almut, interpretada por Pugh, una joven chef diagnosticada con cáncer, y Tobias, interpretado por Garfield, quien lucha por superar su divorcio mientras forma una familia con Almut y su hija de tres años.

La película, a pesar de abordar temas pesados como la enfermedad y la pérdida, ha sido descrita por algunos críticos como “afirmadora de la vida”. Otros, sin embargo, no han sido tan benevolentes, calificándola como “decepcionante” y criticando el guion por su falta de profundidad en los personajes.

Entre las críticas más favorables, David Rooney, de The Hollywood Reporter, destacó la “honesta y trascendente” visión de la mortalidad que ofrece la película, mientras que Benjamin Lee, de The Guardian, elogió la química entre Garfield y Pugh, calificando sus escenas románticas y dramáticas como más efectivas que muchas comedias románticas recientes.

El rodaje de We Live In Time el año pasado fue también la razón detrás del radical cambio de look de Florence Pugh en la Met Gala 2023, donde debutó con la cabeza rapada. Esta transformación se ve reflejada en una de las escenas más emotivas de la película, cuando Tobias y su hija ayudan a Almut a afeitarse la cabeza al regresar su cáncer.