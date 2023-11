Arranca la temporada navideña en Nueva York

Welcome to New York…

Sabemos que eres amante de la Navidad y que Nueva York es tu destino favorito para viajar en esta fechas decembrinas. Si este año planeas visitar la ciudad más iluminada del mundo, sin duda esta agenda se convertirá en tu biblia para disfrutar como un verdadero newyorker.

Macy’s Thanksgiving Day Parade

23 de noviembre | Manhattan

La emblemática celebración neoyorquina regresa en su 97ª edición con globos de helio gigantes, impactantes carrozas, payasos, cautivadores grupos de teatro, queridos musicales de Broadway, cameos de famosos que pronto se anunciarán y mucho más. El desfile partirá de su punto de partida habitual, en West 77th Street y Central Park West, y terminará frente a la emblemática tienda de Macy’s en Herald Square.

Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony

29 de noviembre | Manhattan

Durante más de 80 años, el Árbol de Navidad del Rockefeller Center se ha consolidado como una tradición navideña clásica de Nueva York, iluminando Rockefeller Plaza durante toda la temporada festiva. El evento del 29 de noviembre incluirá actuaciones atemporales a cargo de artistas que pronto se darán a conocer. Este árbol seguirá difundiendo la alegría navideña durante toda la temporada y permanecerá hasta mediados de enero.

View this post on Instagram A post shared by Rockefeller Center (@rockefellercenter)

New Year’s Eve Times Square Ball Drop

31 de diciembre – 1 de enero | Midtown Manhattan

La Esfera de Año Nuevo de Times Square brilla en Times Square todo el año y durante toda la temporada, pero ver su descenso en persona en Nochevieja es una forma espectacular e irrepetible de dar la bienvenida al Año Nuevo. Millones de personas seguirán la transmisión en Nueva York y en todo el mundo, así como los espectadores en Times Square el 31 de diciembre.

Circle Songs: A Holiday Concert Series at Perelman Arts Center (PAC NYC)

20 – 23 de diciembre | Lower Manhattan

Durante la temporada inaugural de PAC NYC, disfruta de una serie de conciertos navideños durante cuatro noches con artistas de talla mundial, como el contratenor Anthony Roth Costanzo con The Knights, el círculo de experiencias sonoras de Toshi Reagon, la innovadora transformación de la música occidental de Time for Three y el dúo dinámico de Broadway Orfeh y Andy Karl.

Holiday Train Show at New York Botanical Garden

17 de noviembre – 15 de enero | Bedford Park, The Bronx

Desde hace más de tres décadas los asistentes al entrañable Holiday Train Show quedan cautivados por las maquetas de trenes que recorren una exposición mágica con más de 190 réplicas de lugares emblemáticos de NYC. Estas encantadoras creaciones están meticulosamente elaboradas con materiales como corteza de abedul, vainas de loto y palitos de canela, que este año se presentarán en una exposición de trenes al aire libre totalmente nueva.

Seaport Celebrations

Temporada navideña | Lower Manhattan

Disfruta de las fiestas navideñas mientras las históricas calles adoquinadas de The Seaport y Pier 17 se transforman en un paraíso festivo, que incluye el encendido del árbol el 28 de noviembre, el encendido de la menorá de Hanukkah el 7 de diciembre y decoraciones por todas las calles. La última delicia culinaria del chef Jean-Georges Vongerichten, el Tin Building, se encuentra a pocos pasos, listo para recibir a los visitantes durante las fiestas.

Shine Bright Only at Hudson Yards

Durante la época navideña | Hudson Yards, Manhattan

Presentado por Wells Fargo, Shine Bright Only at Hudson Yards volverá a hipnotizar al vecindario con su deslumbrante escaparate de más de 2 millones de luces parpadeantes. Sumérjete en el espectáculo de 725 árboles de hoja perenne adornados, 115 millas de cuerdas de luces e impresionantes estructuras de globos aerostáticos iluminados de 16 pies colocados por toda la Plaza Pública y los Jardines.

NYC Winter Lantern Festival: Illuminate the Farm at Queens County Farm Museum

Del 17 de noviembre al 7 de enero | Glen Oaks, Queens

Adéntrate en el mágico mundo del NYC Lantern Festival, que ilumina las fiestas navideñas con exclusivas muestras de luz a lo largo de seis acres de históricas tierras de labranza. Este impresionante despliegue de linternas artesanales crea una experiencia de inmersión inolvidable con un deslumbrante despliegue de luces y linternas chinas iluminadas, todas hechas a mano por artesanos con décadas de dedicación a su oficio.

NYC Hotel Week: Give the Gift of an NYC Hotel Stay this Winter

A la venta a partir del 14 de noviembre | En toda la ciudad

Vuelve la NYC Hotel WeekSM de New York City Tourism + Conventions como parte de la NYC Winter OutingSM. Regala la ciudad de Nueva York con un 24% de descuento en estancias en más de 100 hoteles. Válido para estancias del 3 de enero al 4 de febrero de 2024.

The Rink at Bryant Park

Durante toda la temporada navideña | Midtown Manhattan

En su 22ª temporada, el Bank of America Winter Village de Bryant Park invita a los visitantes a disfrutar de la pista de patinaje más grande de la ciudad, con entrada gratuita, un mercado navideño con cerca de 200 tiendas y un bar y restaurante junto a la pista en The Lodge. El Winter Village suele abrir a tiempo para Halloween, a finales de octubre, y permanece abierto hasta principios de marzo.

The Rink at Rockefeller Center

Del 21 de octubre a marzo de 2024 | Midtown Manhattan

La mundialmente famosa pista de patinaje sobre hielo regresa para las fiestas, ofreciendo la clásica experiencia neoyorquina de patinar bajo el emblemático árbol de Navidad. El Rockefeller Center, en colaboración con Coach, volverá a ofrecer interesantes novedades, como una exclusiva tienda de regalos navideños, un carrito de hospitalidad personalizado con regalos especiales y la personalización in situ de parches para una línea selecta de productos Coach. Santa también se unirá a los patinadores sobre el hielo en diciembre.

Cruceros Navideños de Classic Harbor Line

15 de noviembre – durante toda la temporada navideña | Manhattan

Disfruta de maravillosas aventuras navideñas a bordo de cruceros temáticos, que incluyen brunchs navideños de cuatro platos, Cacao y Villancicos y Jazz Navideño. Navega por los ríos East y Hudson y disfruta de las cautivadoras vistas del horizonte de Nueva York y de la Estatua de la Libertad.

Ahora que ya tienes todos los eventos más cool y congelados de esta ciudad, no dejes de divertirte y compartirnos tu experiencia aquí. ¡Felices fiestas!