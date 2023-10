Así fue la boda de ensueño de Michelle Salas

Este fin de semana Michelle Salas selló su amor con el empresario Danilo Díaz Granados con una boda de ensueño de tres días con la Toscana Italiana como escenario. Su boda, más que volverse uno de los días más esperados e importantes para la pareja, se ha convertido en todo un sueño y statement nupcial que sin duda la ha hecho destacar como una de las mejores bodas del año.

Todo comenzó con una recepción el viernes, para después tener una elegante gala para el intercambio de votos el sábado, y terminar con un bruch más relajado el domingo.

La salida triunfal de los novios, ahora esposos: Michelle Salas y Danilo Díaz. ¿Puedes encontrar a Luis Miguel en la foto? 👀♥️💍 📸: créditos a quien correspondan pic.twitter.com/R7Zp2NjzC4 — EstiloDF (@EstiloDF) October 14, 2023

Como si fuera una princesa

El estilo fue totalmente inspirado en la realeza, dándole a la influencer y empresaria un aire de princesa de principio a fin, desde el vaporoso vestido a la medida de Dolce & Gabbana, con el que dio el sí en el altar, hasta los otros dos vestidos que utilizó para la celebración.

Su boda fue organizada con la guía de Fernando Gutiérrez y su empresa Gutierrez F Studio, quien además de ser wedding planner es amigo de Michelle desde hace más de una década. Por ende, como no podíamos esperar de otra manera, supo exactamente lo que la influencer quería y en sintonía armaron una boda íntima con el lujo y la elegancia de una royal wedding.

El evento estuvo encabezado por la familia de los novios y sus amistades más cercanas, con la presencia, tan esperada, de su padre. Luis Miguel asistió al evento y compartió este inolvidable momento con su primogénita, a quien se rumora, llevó regalos de bodas que en total ascienden al millón de pesos.

Aunque El Sol de México asistió, no fue él quien llevó a Michelle al altar, como indica la tradición; sin embargo, sí intercambiaron algunas palabras antes de que la novia llegara al altar.

Cuestión de Estilo

Apostando por la sobriedad de la realeza, pero con el toque de ensueño de una princesa, Michelle lució un maquillaje natural para el gran día a manos del makeup artist Salvador González, quien integró de manera destacable una gama de tonalidades rosas con destellos corales que sirvieron para enmarcar su mirada, mientras lucía un labial mate y blush estratégico y muy natural para acentuar sus facciones.

Para su cabello, con ayuda del estilista Jorge Buccio optó por un recogido en chongo sleek con partido en medio. Un look que definitivamente destacó la esencia de princesa que quería reflejar y que mantuvo durante toda la celebración a pesar de los cambios de vestuario.

Para su mani eligió algo sencillo y discreto, uñas blancas nacaradas que le dieron un brillo sutil en las manos para no quitar el protagonismo del anillo de compromiso.

Más de un vestido

Durante la celebración, Michelle Salas usó otros tres vestidos, todos de la firma Dolce & Gabbana. El principal fue algo más clásico de boda en donde destacaron la elegancia y el toque sofisticado que aportó el fino encaje desde el cuello hasta la cola larguísima del vestido. Para este look llevó una joyería minimalista, pues quiso dar protagonismo al vestido.

El segundo look fue un diseño más romántico de escote strapless, mangas abultadas, falda con volumen y flores blancas. Para este look llevó una joyería un poco más visible, pero siguiendo la línea de la discreción.

El tercer look fue un vestido blanco pegado con cola de sirena y escote strapless que destacó su figura, dándole un estilo más atrevido y delicado.

Por último, la influencer llevó un vestido pegado verde olivo con tirantes y flecos en la falda. Algo más jovial y dinámico para el brunch del domingo.

Así como la boda, la luna de miel es todo un misterio, pues aún no se sabe en dónde la pareja ha decidido pasar su romántico momento, aunque es seguro que no será algo común, pues como hemos visto en la boda, esta pareja es única y no escatima en gastos a la hora de consentirse y crear momentos inolvidables.