Así fue la preboda en México de Michelle Salas

Al igual que los looks y apariciones de Michelle Salas, su boda no podía pasar desapercibida y mucho menos ser convencional y sencilla. Aunque aún faltan un par de meses para que la modelo suba al altar para dar el SÍ con el empresario Danilo Díaz Granados, ya sabemos que la ceremonia se llevará a cabo fuera de México.

Es por ello que pensando en su bisabuela y en toda la familia que por una u otra razón no podrá hacer el largo viaje para asistir a su boda en Italia, Michelle organizó una preboda en México en donde disfrutó de un momento agradable con su familia y amigos más cercanos.

Con un vestido nupcial de tela satinada ajustado, con tul en la parte de los hombros y el busto, de la firma Selezza London, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel compartió una cena elegante y con mucho estilo, con dos mesas llenas de sus invitados más especiales.

Una preboda para celebrar en familia

La celebración se llevó a cabo especialmente para poder compartir este hermoso momento de su vida con su bisabuela Silvia Pinal, quien por motivos de salud y su avanzada edad no podrá asistir a la ceremonia en Italia. Además aprovechó para celebrar el cumpleaños 92 de la actriz, quien nació un 12 de septiembre de 1931.

“Totalmente fue una preboda, y qué mejor que en el cumpleaños de la abuelita”, expresó Stephanie Salas en una entrevista para Mezcal TV.

Los detalles de la cena

La cena fue clásica y elegante, prestando atención a los detalles, pero con una decoración sencilla, muy al estilo old money, que tan bien luce Michelle Salas en su día a día. La paleta de colores predominó en blanco y rosa clarito, aunque la novia lució unos zapatos azules que le dieron el toque distintivo a su atuendo.

Michelle llevó el pelo recogido en un chongo bajo clásico y el cuello al natural sin accesorios para darle el protagonismo a los aretes largos de cristales. Además enfatizó su belleza natural con un makeup ligero.

Sobre la boda

La boda a lo grande se llevará a cabo en noviembre, y se espera que el gran invitado sea Luis Miguel, marcando así una reconciliación definitiva entre el Sol de México y su primogénita, con quien no tuvo una relación cercana hasta hace poco. Además, la presencia de Michelle Salas en primera fila en el concierto de Luis Miguel en Las Vegas se podría interpretar como que padre e hija ya llevan una relación más cercana.

«No sé, la verdad es que creo que esos temas le corresponden a ella. No sabría decirte, pero bueno. Yo me considero una gran madre y de eso estoy muy contenta», mencionó la mamá de Michelle respecto a la interrogante de si Luis Miguel asistirá o no a la boda.

Declaró que no se siente lista para ser abuela y que si los nietos llegan pronto, sería su mamá Silvia Pasquel quien se haría cargo de ellos como abuela y no ella, pues aún siente que no está en momento de serlo.

Por el estilo de Michelle, no cabe duda que su boda dará mucho de qué hablar no sólo por los invitados, sino por el buen gusto de la modelo.