Así ha sido el cambio de estilo de Danna Paola a través del tiempo

Danna Paola se ha vuelto una de las artistas mexicanas más importantes e influyentes a nivel internacional, no sólo ha conquistado la pantalla como actriz, faceta con la que empezó su carrera cuando tenía apenas 5 años; también ha dominado la escena musical, el teatro y recientemente el mundo de la moda, pues sin duda se ha convertido en todo un ícono de estilo.

La primera vez que vimos a Danna fue en ‘Rayito de luz’, telenovela infantil que salió en el 2000, un año después arrancó su carrera como cantante con su primer álbum ‘Mi globo azul’, cuando apenas tenía seis años de edad.

Desde entonces la cantante y actriz de 28 años se mantuvo vigente en ambas industrias, en donde ha cosechado grandes éxitos, como su participación en la serie de Netflix: Élite, que la llevó a conquistar miles de seguidores como Lucrecia.

En cuando a la música, se volvió una de las artistas más escuchadas en Latinoamérica y comenzó a abrirse paso en grandes escenarios del mundo, recientemente en el festival Tomorrowland al lado de Steve Aoki y Paris Hilton, en Bélgica.

A lo largo de los años hemos visto cómo no sólo sus habilidades actorales y musicales han evolucionado, sino también su gusto por la moda y estilo, algo natural, pues hemos podido ver la búsqueda de Danna por el estilo con el que se siente más cómoda y por ende, con el que destaca mucho más.

Toque country

Durante los primeros años de su adolescencia Danna optaba por un look más country, típico de principios de los dosmiles, maquillaje muy natural, al igual que el color de su melena. El crepé con volumen era el must de esa época, al igual que el partido de lado, dos trends que Danna por supuesto llevaba.

Rizos definidos

De ahí pasamos a la era de los rizos súper definidos por la tenaza y el maquillaje cargado, sin mencionar el flequillo de lado tapando ese lado del rostro. Danna experimentó con el maquillaje y aunque en aquella época no logró los mejores resultados, la práctica y el no tener miedo a probar, la llevaron a os increíbles makeup looks que presenta hoy en día.

La era del flequillo

Después Danna aterrizó en su era de flequillo al frente casi recto por completo por debajo de las cejas, pero con volumen. En cuanto al tono de su cabello, lo mantuvo en tonos cafés y cobrizos con luces más claras que seguían dándole ese toque inocente y angelical en su semblante. ¡Melena XXL!

Lucrecia vibes

Después de interpretar a Lucrecia, Lu para los amigos, Danna adoptó el estilo de su personaje fuera de la pantalla y la vimos en su era de melena lacia y raya al centro, además de un maquillaje que priorizaba los ojos y dejaba los labios en tonos más nude.

¿Ariana Grande look?

De ahí nos fuimos a la era en la que Danna elegía un maquillaje muy parecido al de Ariana Grande, además de subir fotografías desde ángulos y tomas que definitivamente nos recuerdan a Ariana al verlas. ¿Habrá sido pura coincidencia? Estamos casi seguros de que el estilo de la cantante estadounidense fue uno de los referentes para que Danna encontrara el suyo.

Blondie

Cuando Danna se volvió rubia fue un cambio radical para todos. Fue el cambio más evidente y «extremo» que se había hecho hasta ese momento. Aunque en una entrevista reciente confesó que no fue un momento en el que estuviera muy contenta porque tenía muy poca liberta sobre su aspecto ya que su equipo le decía cómo arreglarse, es un hecho que Danna se ve muy bien con este tono.

Cabello corto

Luego Danna le dijo adiós a su melena XXL y optó por un lob que le ayudó a estilizar los rasgos del rostro y le dio un toque sexy a su figura. Con este corte la cantante puntualizó aún más su pérdida de peso, aunque para nosotras siempre se ha visto guapísima.

Vanilla Girl

Después de su era blondie, Danna volvió a sus básicos con tonalidades cobrizas y cafés, además de una melena midi y un maquillaje más french style. Un look que destaca su lado más elegante y tranquilo.

Dark shining era

Definitivamente creemos que Danna está en su mejor momento y lo refleja en sus elecciones de ropa, maquillaje, peinado… absolutamente todo. Se nota que a estas alturas la cantante domina lo que mejor le queda y es por ello que es capaz de experimentar con looks súper dark y extravagantes, y verse bien.

El color que domina su guardarropa en este momento es el negro, el que lleva como toda una experta con pequeños toques de color bien acertados.

Lo que sigue…

Danna Paola nos sorprendió con un nuevo look después de su primera presentación en Tomorrowland. Se nota que después de llegar al look perfecto y que domina, la cantante está lista para seguir experimentando con nuevas tendencias y no le tiene miedo al cambio. Las cejas rubias son un tendencia peligrosa, pero ella la lleva de la mejor forma, por lo que estaos seguros que esta nueva era de estilo en la que entra nos dejará con looks icónicos.