Así se vivieron los Golden Globes 2024. Conoce a todos los ganadores

Los Golden Globes 2024 no se pintaron de rosa, si bien la película de Barbie fue la más nominada de la noche, no fue la más premiada, quedó lejos de hacer historia durante la gala 81. Christopher Nolan le arrebató el premio a Mejor director de película a Greta Gerwig. Su trabajo en Oppenheimer lo hizo brillar.

“Como directores unimos equipos e intentamos hacer lo mejor. Estoy aquí por el increíble trabajo de nuestro maravilloso equipo”, expresó Nolan, además de agradecer la confianza ante tan difícil proyecto.

La segunda gran caída de Barbie llegó cuando Margot Robbie perdió el premio a Mejor actriz de película musical o comedia ante Emma Stone por su interpretación de Bella en Poor Things. Cillian Murphy le dio otro Golden Globes a “Oppenheimer” como Mejor actor de película de drama.

“Cuando entré por primera vez al set de Christopher Nolan sabía del nivel de rigor, de concentración, no había forma de sentarse, sabia que estaba en manos de un director visionario. Muchas gracias”, dijo Murphy.

La tercera gran caída de la muñeca más famosa del mundo fue cuando perdió en la categoría de Mejor película musical o comedia ante Poor Things, protagonizada por Emma Stone.

Ludwig Göransson le dio un premio más a Oppenheimer, ahora por Mejor banda sonora. “Creo que la forma en la que usas la música en tus cintas ha inspirado a muchas personas”, opinó.

Y Robert Downey Jr. le dio uno más como Mejor actor de reparto por su papel en Oppenheimer, proyecto para el que estudio viendo videos y analizando fotos.

“No fue un salto de fe. Muchas personas me dijeron que no me reconocían. Mis agentes dijeron que necesitaba reiniciar mi carrera y es muy divertido mostrarles que tenían razón. Gracias por sacarme de la zona de confort que necesito para sentirme a salvo”, expresó el actor, quien es más conocido por sus papeles en películas de superhéroes.

El primer triunfo para Barbie llegó con la canción “What Was I Made For?”, escrita por Billie Eilish & Finneas. “No esperaba esto en este momento, gracias a mi hermano, por ti soy lo que soy. Gracias a Margot y a Greta, las amamos, gracias a Mattel y a mi equipo. Escribir esta canción me salvó, soy afortunada y agradecida”, comentó la cantante.

El segundo premio para la película de Greta Gerwig se los dio una nueva categoría, la de Logros cinematográficos y de taquilla. Todo el elenco de Barbie pasó por él, pero fue Margot la que habló.

“Quiero dedicarle este premio a cada persona que se vistió de rosa y fue al lugar más maravilloso del mundo: el cine. Gracias a todas las Barbies y Ken al frente y detrás de las pantallas. Ha sido el proyecto más apasionado que he visto.

“Gracias a los Golden Globes por crear un premio para celebrar a los fans de las películas. La hicimos con amor y gracias por amarla también”, expresó.

Finalmente, Oppenheimer se llevó la estatuilla como Mejor película, lo que le augura un gran camino durante esta temporada de premios 2024.

Succession, la reina de la noche

El primer premio de la noche fue para Da’Vine Joy Randolph como Mejor actriz de reparto por su participación en la película The Holdovers. La actriz agradeció a toda la gente que hizo posible el interpretar a esa hermosa mujer. “Soy una mejor artista gracias a ustedes”, dijo.

Ali Wong y Steven Yeun ganaron como mejores actores de reparto en una miniserie o película para televisión, cada uno en su categoría, ambos son parte del proyecto Beef. Un dato curioso es que ella no se identifica como actriz, sino como una standupera, por eso lo que más le preocupaba era aprenderse los diálogos.

Beef también ganó como Mejor miniserie de televisión o película para televisión. Una sorpresa para todos los presentes. Como Mejor serie de televisión musical o comedia lo ganó The Bear.

En la categoría de Mejor actuación de una actriz en un papel de reparto en televisión ganó a Elizabeth Debicki por interpretar a Diana de Gales en The Crown y en la categoría masculina triunfó Matthew Macfadyen por Succession.

“He adorada cada segundo de haber interpretado a esta mancha humana”, bromeó al agradecer a todos los escritores y a la gente de HBO.

La película Anatomy of a Fall obtuvo el galardón como Mejor guión y también como Mejor película en lengua extranjera.

Justine Triet pasó a recibir el premio y contó que ella y su expareja se encerraron a escribir esta historia y por un momento pensaron que nadie vería la película, porque es muy larga y oscura. Después buscaron el dinero. “No sé cómo sucedieron las cosas, pero gracias”.

Como Mejor actor en una serie de televisión musical o comedia fue reconocido Jeremy Allen White por The Bear y por el mismo proyecto ganó Ayo Edebiri, pero en la categoría femenina.

Succession volvió a ganar, pero ahora con Kieran Culkin como Mejor actuación de un actor en una serie de televisión de drama. “Cómete esta Pedro, es mío”, dijo el actor a manera de broma a su rival de categoría Pedro Pascal. También dijo que el galardón no era suyo, sino de todo el equipo.

Sarah Snook le dio un galardón más a Succession, pero ahora como Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión de drama.

Finalmente, el elenco de la famosa serie Suit se reunió para entregar el premio a Mejor serie de televisión dramática: la gran ganadora fue Succession, por su última temporada.

Los chistes de Jo Koy

“Bienvenidos a la celebración 81 de los Golden Globes”, fueron las primeras palabras que dijo Jo Koy, quien vestido de negro no escondía la felicidad de estar ahí, “ocupando el mejor lugar del evento”, como él mismo lo dijo.

Sus chistes no faltaron y las risas se soltaron. Cuando alguno no funcionaba tan bien como se pensó les echaba la culpa a los escritores. “No los he escrito todos yo, ustedes disculpen”, expresó y los aplausos aparecieron.

Mostró su admiración a Kevin Michael Costner y Robert De Niro, se rio de Meryl Streep al decir que siempre es la ganadora de todo, también la llamó “la favorita de mi madre”. Dijo que Succession y The Crown. Eran muy parecidas al hablar de familias blancas disfuncionales.

Uno de sus chistes más polémicos fue sobre el príncipe Enrique y Meghan Markle, ya que afirmó que Netflix los hace ganar dinero sin que se esfuercen o tengan algún talento, algo que desató comentarios en redes.

Fuera de eso, su conducción no fue memorable o sobresaliente. Así se vivieron los Golden Globes 2024.

CONOCE A TODOS LOS GANADORES DE LA NOCHE

TELEVISIÓN

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión — Musical o Comedia

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión — Musical o Comedia

Ayo Edebiri, The Bear

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión — Drama

Kieran Culkin, Succession

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión de drama

Sarah Snook, Succession

Mejor actuación de un actor en una miniserie o película para televisión

Steven Yeun, Beef

Mejor actuación de una actriz en una serie limitada o película para televisión

Ali Wong, Beef

Mejor serie de televisión dramática

Succession

Mejor miniserie de televisión o película para televisión

Beef

Mejor actuación de un actor en un papel de reparto – Televisión

Matthew Macfadyen, Succession

Mejor actuación de una actriz en un papel de reparto – Televisión

Elizabeth Debicki, The Crown

Mejor serie de televisión — Musical o comedia

The Bear

Mejor actuación en una comedia stand-up de televisión

Ricky Gervais, “Ricky Gervais: Armageddon”

PELÍCULAS

Mejor película musical o comedia

Poor Things

Mejor película

Oppenheimer

Mejor película en lengua extranjera

Anatomie d’une chute (Anatomy of a Fall)

Mejor guión

Anatomy of a Fall

Mejor canción original

“What Was I Made For?”, de Billie Eilish & Finneas, Barbie

Mejor actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Mejor actor de comedia o musical

Paul Giamatti, The Holdovers

Mejor película animada

The Boy and the Heron

Mejor actor de película – Drama

Cillian Murphy, Oppenheimer

Mejor actriz de película

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Mejor actriz de película musical o comedia

Emma Stone, Poor Things

Mejor director – Película

Christopher Nolan, Oppenheimer

Mejor banda sonora

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Logros cinematográficos y de taquilla

Barbie