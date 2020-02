El makeup perfecto para tu segunda date

Seguimos en el mes más romántico del año, febrero. Y aunque ya pasó el día del amor y la amistad, es el momento perfecto para concretar la segunda date con la persona que tanto te hace suspirar. Si la primera fue todo un éxito, te aseguramos que la segunda será mejor.

Si todo salió bien durante su primera salida, es casi seguro que habrá una segunda. Así que para ayudarte a deslumbrar aún más, aquí te decimos paso a paso cómo crear un makeup perfecto para dejarlo con la boca abierta.

1.-Desmaquillante

No podemos empezar a crear un look nuevo si no dejamos el lienzo -nuestro rostro- perfectamente limpio. Para eso te recomendamos pasar un pad de algodón con desmaquillante por toda tu cara. De esta manera eliminarás cualquier residuo de maquillaje o partículas contaminantes que puedan provocar granitos o espinillas.

2.- Humecta

Después de dejar bien limpio tu rostro, es momento de aplicar un producto de belleza que humecta tu piel. Puede ser un sérum o una crema.

3.-Base

Para que tu piel se vea uniforme y tersa, te recomendamos usar una base de maquillaje líquido. Si lo mezclas con un poco de primer el resultado será sorprendente, además de que podrás ir dosificando el maquillaje para que te dure más tiempo.

4.-Polvos o cremas

Si tu piel es mixta o grasosa, te recomendamos sellar la base con polvo traslúcido. Así mismo, te sugerimos usar maquillaje en polvo para hacer el contouring y aplicar el blush. Si por el contrario tu piel es seca, lo mejor para este paso será utilizar maquillaje en crema.

5.-Mirada de impacto

Es la segunda cita, así que se vale usar un poco más el maquillaje a nuestro favor para lucir ESPECTACULAR. Usa unas sombras más coloridas si es una cita de día, o más cargadas si es de noche. Y en cualquiera de los casos, no olvides pasar dos capas de máscara para pestañas. Una de nuestras favoritas es la Máscara Hypervolume de L’Bel, pues su cepillo permite separar todas las pestañas y cubrirlas desde la raíz hasta la punta.

6.-Labios destacables

Lleva la atención directo a tus labios, pues de acuerdo con varios estudios, son una de las zonas con mayor capacidad de atracción. Para lucirlos perfectos en todo momento, te recomendamos usar un labial de larga duración, así no tendrás que preocuparte por estarlos retocando a cada momento.

Para que tu segunda date sea todo un éxito, te regalamos un kit de L’Bel con los productos que necesitas sí o sí para lucir increíble. Para ganar solo tienes que compartir esta nota y etiquetar a dos amigas. Mándanos el screenshot a [email protected] ¡Mucha suerte!