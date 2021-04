Ilumina la piel al natural

Una forma de lograr un wet look en segundos es colocar la vaselina en los puntos altos del rostro, como pómulos, arco de cupido, puente de la nariz y, si lo deseas, párpado móvil. Verás que el efecto buttery es inmediato, ¡y sin tardar horas en el skincare!

Evita las manchas de tinte

Pintar el cabello en casa puede resultar un desastre si no tomamos las medidas necesarias de protección, como usar guantes y una playera que ya no te guste. Sin embargo, la vaselina aquí también juega un papel importante dado que, si pones una buena cubierta en la frente, las orejas y en la línea donde crece el pelo, ¡el tinte no dejará ni una mancha!

Suaviza los pies y talones agrietados

Los usos de la vaselina se extienden hasta los pies, pues con ella es posible hidratar, suavizar y remover la piel muerta de los talones. Te recomendamos mezclar dos cucharadas de vaselina con dos de arroz molido, y masajear los pies con la pasta durante unos minutos. Permite que las cualidades emolientes penetren. Lava con agua tibia.