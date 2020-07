Un accesorio imperdible para las mujeres son los anillos; por naturaleza, los amamos por ser tan delicados y algunos otros brillantes. Las sortijas son sagradas para nosotras, es como llevar una corona o una tiara, sólo que en las manos.

Con un anillo, nuestro look cambia totalmente; le da sin duda un toque especial, incluso podemos no llevar collar o pulseras, pero con un par de anillos nos sentimos seguras con nuestro look. Así que, ¡hombres!, cuando no encuentren qué regalar a su novia o mejor amiga, una sortija siempre la hará feliz, pero ojo, no vayan a confundirla, procuren que si van a regalarle un anillo, que sean varios, o pueden ser sortijas con figuras divertidas.

Desde hace tiempo es tendencia saturar los dedos con anillos de todos tamaños y colores, al estilo hindú. Existen looks para todas, sólo debes buscar los que vayan más con tu personalidad o estilo en el street style.

Aquí te dejamos varios diseños y la manera de llevarlos de acuerdo con los principales estilos:

Romántico

Holístico

Minimalista

Elegante

Gipsy