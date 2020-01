Los filtros en Instagram para lucir un rostro estilizado

View this post on Instagram

Первое на что я обращаю внимание при общении с новыми людьми – это улыбка 😁 поскольку я улыбаюсь многооооо, оченннь много 🤪 поэтому для меня очень важно иметь красивые и белоснежные зубки😁 это однозначно придаёт уверенности😃 ⠀ В течении уже 2ух лет свою белизну зубов 🦷я доверяю только @whitelab1 ❤️