Tendencias de color de cabello para morenas

¡Por un 2020 con un cabello bonito!

Cambiar de look no es tarea fácil, ya que estamos acostumbradas a nuestro estilo por mucho años, pero ahora que va empezando una nueva década, un cambio de look es una increíble opción para darle frescura a nuestra apariencia.

Las nuevas hair trends para este año,están más que cool para todas las mujeres con piel morena. Este 2020 los tonos para pintar tu cabellera van más hacia los tono bronce y miel; para poder tener un cambio de look con éxito debes considerar tener un cabello de color castaño a rubio oscuro.

Los reflejos conquistarán este 2020; recuerda que para que puedas triunfar con unas luces debes respetar la base de tu tono natural, y el tono que vayas a usar para tus luces sea bronce o caramelo.

El smoky gold será otro tono con el que brillarás esta 2020; este look te dará mucha luz al tener matices de reflejos dorados. El smoky es ideal para las que tienen una melena en tono rubio oscuro o castaño muy claro, ya que se tiene que decolorar la base de tu color natural.

El Pantone Classic Blue también lo puedes llevar en tu cabellera, en especial para las que tengan un color de castaño oscuro a negro.

El look be bold al estilo Dua Lipa será la trend del año y sí, también es para morenas, en especial si eres amante de los contrastes.

¡Estilistas también recomiendan el color terracota para las morenas!