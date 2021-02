Tips para que tu lipstick dure 16 horas y luzcas perfecta

Desde hace unos meses descubrimos que necesitamos ser multitask para adaptarnos a la situación actual; nuestras rutinas han tenido que cambiar y tenemos que manejar la vida personal y laboral de una forma diferente. Sin embargo, una rutina que muchas personas disfrutan y no han cambiado durante este tiempo es la del maquillaje, pues funciona para hacerte sentir mejor y levantar el ánimo. Uno de los elementos que no pueden faltar es el labial, pues realza la cara y es el complemento ideal para cualquier look.

Hay ocasiones en las que nuestro labial no resiste al rush del día a día y debemos reaplicarlo varias veces, dejando los labios resecos o con una textura incómoda.

Para ayudarte con esto y crear un look increíble, y además tener unos labios suaves durante todo el día, Ésika creó Hidracolor Mate, con el cual volverás a enamorarte de los labiales mate. El secreto de este producto se encuentra tanto en su nueva tecnología Matévolution, la cual te da hasta 16 horas de duración, hidratación y cero transferencia, como en su nuevo aplicador, diseñado para darte mayor precisión, potenciando resultados de fórmula y mejorando la experiencia de uso.

La fórmula de Hidracolor Mate tiene como ingredientes estrella una exclusiva selección de aceites naturales hidratantes, los cuales mantienen la suavidad en la delicada piel de los labios. Además están diseñados para secarse en tan sólo 10 minutos, manteniendo un color que se quedará contigo sin importar lo que hagas: comer, beber… ¡incluso al usar tu cubrebocas!

Esta nueva línea también cuenta con 10 tonos que favorecen todas las complexiones, y que fueron probados en más de 70 mujeres. Así estarás segura de que tendrás un color que resaltará la mejor versión de ti en todo momento. ¡Encuentra el que más te guste y enamórate de ti!