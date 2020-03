¡Luce una melena fresca y húmeda esta temporada!

Un wet look perfecto necesita de un buen gel y mucho gloss en spray para que realmente parezca que acabas de salir de bañarte.

Las celebs han llevado este sexy look en la red carpet, y sin duda este peinado tiene un je ne sais quoi que hipnotiza a donde vayan. No importa la forma de rostro que tengas, un wet look en tu cabello siempre te hará lucir empoderada, fresca y en especial un rostro estilizado.

Para que logres este peinado con éxito definitivamente no es necesario que vayas con un estilista, tu desde casa puedes peinarte como las celebs.

Estos son los pasos a seguir:

No importa si tienes una melena larga, midi o súper corta, sólo asegúrate humedecer tu cabello completamente. Usa un texturizante en gloss y colócalo en tu pelo con las manos. Coloca spray en toda tu cabellera.