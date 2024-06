Celebra a Papá con Estilo: Brunch y Spa en el Westin Santa Fe

Te extendemos una invitación única para honrar a papá con un brunch extraordinario en Market Kitchen by Westin Santa Fe. Nuestro chef Jonathan Otey ha diseñado un menú especial para consentirlo entre las estaciones se encuentran barras de ensaladas, antojitos mexicanos, ceviches, charcutería, barra de sushi y más para hacer de este día una experiencia inolvidable.

Acompáñanos el domingo 16 de junio desde las 12:00 pm hasta las 5:00 pm y deleita tus sentidos con una experiencia gastronómica que te encantará, contaremos con un cóctel especial hecho por nuestro bartender Jimmy Morales que ha creado un cóctel exclusivo para papá, una mezcla perfecta de sabores que lo sorprenderá, también contaremos con música en vivo para poner buen ambiente.El brunch tiene un costo especial de $1,100 sin alcohol y $1,600 con alcohol.

Market Kitchen

Y si el brunch no es lo tuyo no te preocupes que en el restaurante Market Kitchen del hotel Westin Santa Fe tenemos otra opción para celebrar a papá no solo el día del padre sino el mes entero, nuestros platillos a la carta estan inspirados en la cocina mediterránea, no te quedes sin probar nuestra famosa pizza de aguacate, el atún en costra de pistache o si prefieres sabores orientales, nuestro rincón asiático te sorprenderá con rollos de sushi elaborados diariamente con ingredientes frescos y una selección de sashimi. Y para cerrar con broche de oro nada como un exquisito mouse de chocolate blanco, con una crujiente base de chocolate y salsa de maracuyá que te encantará.