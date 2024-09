Cheyenne, Wyoming: ¡UNA AVENTURA EN EL VERDADERO VIEJO OESTE! Parte 1

Por supuesto que las compras no podrían faltar. The Wrangler es una tienda única y especial que durante décadas se ha caracterizado por sus diseños de botas, ropa y accesorios vaqueros. The Wrangler se ubica a un costado de la famosa Depot Plaza. Su edificio se remonta a 1892, lo que añade un toque histórico a su presencia en el centro de la ciudad.

The Wrangler ofrece una variedad de botas de cuero para hombres y mujeres, perfectas para cualquier ocasión. Los sombreros, disponibles en fieltro y paja, vienen en distintos estilos y colores, asegurando que encuentres el accesorio ideal para tu look.

The Wrangler ha sido un pilar en la comunidad de Cheyenne, apoyando eventos locales y contribuyendo a la preservación de la cultura y tradiciones del oeste.

Después de recorrer estos lugares tienes que darte un break para comer. Entre los lugares que seleccionamos están los siguientes: