Chocolate, vino y café en el Pueblo Mágico de Ajijic, Jalisco

Si eres un alma viajera a la que le gusta darse una escapada repentina de vez en cuando, entonces tenemos el plan perfecto para ti este fin de semana. Se trata de la tercera edición del Festival del Café, Chocolate y Vino en Ajijic, un Pueblo Mágico de Jalisco que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.

El festival se llevará a cabo el 20 y 21 de enero desde las 10:00am hasta las 9:00pm. Aquí podrás disfrutar de deliciosas propuestas en donde el café, el chocolate y el vino son los protagonistas de este evento cuya entrada es totalmente gratuita.

Aquí podrás conocer a productores nacionales e internacionales, dándole mayor apoyo al producto local, sin olvidar aquellas apuestas de fuera que se alzan con etiquetas o chocolates premiados a nivel global. «Tendremos las barras de chocolate que fueron premiadas en el Choco Awards del año pasado» expresó Raúl Ceniceros, director y vocero del festival, en entrevista para EstiloDF.

Ajiic, un destino de ensueño

Todo esto como un muy buen pretexto para visitar Ajijic, uno de los Pueblos Mágicos más bonitos de México, que además es reconocido como el segundo mejor microclima del mundo. A orillas del lago Chapala, Ajijic ofrece vistas espectaculares que han cautivado a sus visitantes y lo han convertido en uno de los spots favoritos para vacacionar y desconectarse de la rutina.

Con las montañas perfilando un lado, y los atardeceres iluminando el horizonte detrás del lago, este espacio se volverá un must para visitar este 2024 si aún no lo has hecho. Se encuentra cerca del Aeropuerto de Guadalajara y la escena artística en este espacio es prioridad, por lo que encontrarás varias galerías de arte y museos que puedes disfrutar en tu paso por el Festival.

¿Qué vas a encontrar en el Festival de Café, Chocolate y Vino de Ajijic?

Si te gusta el chocolate, ve preparado para probar de los mejores, en las exquisitas degustaciones que ofrecerán los expositores. Donde además descubrirás todo el proceso que hay detrás de la preparación de un buen chocolate.

De igual manera con el café. Si eres amante y apasionado de estos granos, aquí podrás empaparte mucho más de todo el conocimiento y trabajo que se requiere para lograr un buen grano de café, así como entender sus diferencias dependiendo de la región de donde provengan; y cómo prepararlo de la mejor manera.

Lo mismo pasa con los expositores de vino, quienes tratarán de transmitir todo su conocimiento a través de catas especiales a cargo de sommeliers expertos que tendrán un costo de $480 pesos y estarán limitadas a 30 personas.

«Creemos que nosotros como empresa tenemos ese deber de acercarlos a nuestra propia cultura, a nuestro propio pueblo, a nuestra propia gente. Sabemos que el vino casi siempre se relaciona con ciertos perfiles económicos, cuando la realidad es que el vino es una bebida que nos ha acompañado a través de los siglos de toda la humanidad, y que en la sociedad está tomando nuevamente un auge. Vale la pena que las personas aprendamos a degustar de una forma cultural que nos lleve a un aprendizaje más que a un exceso. Aprender a disfrutar realmente lo que es la experiencia

El cacao que es una semilla nacional. En México tenemos chocolates de clase mundial que muchas veces no los conocemos porque su producción es artesanal, entonces no compiten con las grandes marcas.» explicó Ceniceros.

¡Exquisitas degustaciones, arte y cultura!

Aunque ésta es la tercera edición del festival, habrá muchas cosas y sabores nuevos. «Lo padre de estos festivales es que siempre encuentras algo diferente. Los productores tienen una diversidad tan amplia de sabores, que realmente no los ves igual ninguna de las veces que nos visitas. Además, en el Festival no sólo encontrarás productores, sino que también hay un programa cultural en donde puedes disfrutar de bailes folklóricos, grupos de jazz, etc. Igual habrá programa de catas para maridar vino con chocolates y con quesos. Habrá también una cata de mezcal. Y como Ajijic hay muchas galerías de arte, tendremos una alta exposición de arte, ya que participan con nosotros varios artistas plásticos. Es un evento muy rico en todos los sentidos.»

Así que ya sabes, ahora tienes el pretexto ideal para visitar este Pueblo Mágico y disfrutar de los mejores vinos, chocolates y café mientras te desconectas de la rutina y te rodeas del arte que tiene para ofreces Ajijic.

Recuerda que la entrada al festival es totalmente gratuita. Sin embargo, si quieres vivir la degustación de vinos de manera completa, puedes adquirir la copa del festival por sólo $15o pesos para que ahí te sirvan la degustación. Y si ya estás más clavado en el mundo del vino, también te recomendamos asistir a las catas. ¿Ya sabes con quién vas a ir?