Chris Evans habla por primera vez de su boda

Hace unas semanas nos enteramos que uno de los hombres solteros más codiciados de Hollywood ya no está disponible, y es que tras poco más de un año de relación con la actriz Alba Baptista, la pareja se dio el sí en el altar a principios de septiembre de este año.

La pareja se conoció en 2021 por un amigo en común, y confirmaron su relación a finales de 2022. La actriz portuguesa tiene 26 años, mientras que el actor tiene 42, y pese a la diferencia de edad han compaginado bastante bien, tanto que este noviazgo los llevó a unir sus vidas para siempre diciendo sus votos y dando el sí en una doble boda.

Chris Evans confirmó que tuvieron dos bodas

A un mes de su matrimonio, el actor de Avengers apareció bajo los reflectores en la Comic Con de Nueva York, en donde apareció portando su anillo de compromiso y compartió algunos detalles de su boda.

«En una nota más personal, me casé», dijo el actor de repente durante su participación en uno de los paneles de la Comic Con de este sábado. «Tuvimos dos ceremonias. Una en la Costa Este y otra en Portugal, mi esposa es portuguesa. ¡Es demasiado planear una boda, es demasiado!», dijo el actor.

De acuerdo con Six Page, la ceremonia privada en Estados Unidos se llevó a cabo en Massachusetts, en una casa cerca de Boston, en donde asistió una selecta lista de familiares y amigos que tuvieron que entregar sus celulares en la entrada para evitar que se filtraran fotos no autorizadas de la boda, además de que tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para no revelar detalles. Entre los invitados obviamente hubo actores de Marvel, como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

«Para aquellos de ustedes que estén casados, esto te toma muchísima energía, pero ahora que finalmente terminamos con todo esto, por fin estamos disfrutando de la vida, preparándonos para el otoño, mi estación favorita del año; sí, de verdad, es la mejor época del año. Así que ahora simplemente nos estamos relajando, disfrutando de la vida y reflexionando», añadió Chris Evans a sus fans de la Comic Con.

No podemos esperar a que alguno de los dos actores decida compartir algunas fotos del gran día.