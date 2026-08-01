Cinco años pueden pasar rapidísimo, aunque en la vida nocturna de una ciudad significan mucho. En ese tiempo cambian las tendencias, aparecen nuevos espacios y surgen artistas capaces de darle otro ritmo a la escena. Cincodoce ha sido parte de ese movimiento desde la Ciudad de México, construyendo una historia que comenzó entre música, encuentros y ganas de hacer las cosas de una manera diferente.

Un espacio para coincidir

Desde el inicio, Cincodoce tuvo claro que organizar una buena noche no dependía únicamente del lineup. También importaba reunir a las personas correctas, descubrir propuestas y crear un ambiente en el que músicos, promotores, clubes, marcas y asistentes pudieran coincidir de forma natural.

Esa mezcla fue dando forma a una comunidad que no solo se encuentra para bailar. De sus eventos también han surgido conversaciones, colaboraciones y oportunidades para talentos que necesitaban un espacio donde ser escuchados.

Una idea nacida en la CDMX

Con el tiempo, el proyecto comenzó a crecer sin perder esa sensación cercana de sus primeras ediciones. Lo que empezó en la capital mexicana llegó a distintas ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica mediante showcases, giras y colaboraciones.

El nacimiento de Cincodoce Music, su propio sello discográfico, fue otra manera de llevar esa visión más lejos. Así, el trabajo con los artistas dejó de ocurrir solamente durante una noche y comenzó a extenderse hacia el desarrollo de nuevas propuestas musicales.

Cinco años merecen una gran noche

La edición anterior dejó claro el momento que vive Cincodoce: talento nacional e internacional, una pista llena y una comunidad dispuesta a dejarse sorprender. Ahora, el proyecto se prepara para celebrar su quinto aniversario este 1 de agosto.

Como parte del encanto, el venue y el lineup se mantuvieron en secreto durante las semanas previas. La intención es recuperar un poco de esa emoción de salir sin saber exactamente qué sucederá, pero con la certeza de que la música será el centro de todo.

La experiencia también incluirá una propuesta de coctelería creada para acompañar la noche y una producción cuidada hasta el último detalle, sin convertirla en algo distante o demasiado producido.

La historia continúa

Llegar a los cinco años es una buena razón para celebrar, pero también para mirar todo lo que ha sucedido alrededor de Cincodoce. Hay artistas que encontraron una plataforma, públicos que descubrieron nueva música y personas que hicieron de cada edición una cita esperada. La celebración del 1 de agosto marca el cierre de un primer capítulo, aunque todo indica que la noche de Cincodoce todavía tiene muchas historias por contar.

Cincodoce x EstiloDF

Y como una celebración así también se disfruta en grande, EstiloDF regalará tres pases dobles para el quinto aniversario de Cincodoce.

Para participar, responde correctamente estas dos preguntas:

¿Cuántos años cumple Cincodoce? ¿Cómo se llama el sello discográfico del proyecto?

Envía tus respuestas a nestrada@estilodf.tv con el asunto “Cincodoce x EstiloDF”. Las primeras tres personas que respondan correctamente serán las ganadoras de un pase doble.

Los boletos se enviarán por correo electrónico. El premio no incluye traslados ni consumo durante el evento. Mucha Suerte.