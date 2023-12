Confiada, segura de sí misma y en constante reinvención, platicamos con Danna Paola sobre su nueva etapa

El pasado jueves 7 de diciembre se llevó a cabo la apertura de Shein House, un espacio que estará abierto al público hasta el 10 de diciembre para que las personas puedan asistir a distintas pláticas de empoderamiento y belleza, interactuar en distintos spots para ganar premios, hacerse un maquillaje y peinado de lujo, y conocer las colecciones más destacadas de la marca, entre ellas la de Danna Paola.

Es por ello que la cantante asistió a la apertura de la casa para presentar un pequeño desfile de modas y dar el banderazo de inicio de esta experiencia en la que también participará el viernes 8 de diciembre en una plática con Mika Vidente para cerrar el año.

En EstiloDF nos reunimos con Danna para platicar sobre la reinvención, lo que deja atrás en el año y lo que se viene, haciendo evidente por qué es una de las artistas más fructíferas de nuestro país.

Cuestión de Estilo con Danna Paola

«Para mí el estilo es la mejor manera de presentar quién eres. Un estilo, una identidad, una personalidad. Creo que para mí haber encontrado mi estilo es expresarme también a nivel creativo, en cómo me visto también. Todo el tiempo estoy creando cosas, cocinando, haciendo música, estoy bailando, me gusta pintar; la moda para mí es una manera de mostrar ese estilo también», expresó Danna cuando le preguntamos qué es el estilo para ella.

La cantante de 28 años explicó que se siente cómoda y segura de sí misma con el estilo que tiene actualmente. «Cuando encontré este estilo me empiezo a sentir cómoda y segura de mí misma, porque estás confiado en lo que llevas puesto. No hay mejor sentimiento que sentirte seguro al momento de vestirte y que la moda te empodere y te ayude a reflejar quién eres».

Su colaboración con Shein ha ayudado a Danna a seguir desarrollando su parte creativa al lado de otros diseñadores mexicanos, así como acercar a sus fans la moda y estilo que ella misma porta para que ellos creen sus propios looks a partir de ahí, algo que ella considera increíble y uno de los mejores proyectos que tuvo en el año.

Al momento de tratar de definir su estilo, Danna confiesa que es una pregunta difícil, pues considera que todo el tiempo está cambiando. «Yo soy muy cambiante. Creo que es auténtico, es muy street style, hay días en los que soy más classy, otros más tomboy, pero dentro de todo creo que siempre verás mucho el negro. Es mi color favorito para vestir y me encanta porque hay mucha versatilidad dentro de él. Esa pregunta me cuesta, porque en realidad mi estilo cambia, en general siento que es fuerte, con personalidad y también muy versátil».

Una artista que abraza su capacidad de reinvención

EstiloDF: Cierras el año con un sencillo muy diferente a tus otros temas, se nota tu capacidad de reinvención. ¿Qué significa esta palabra para ti y que barreras has tenido que romper para reinventarte?

Danna Paola: Creo que el mayor poder de un artista es la capacidad de reinvención. Me considero una persona que todo el tiempo está buscando algo nuevo, me cuesta y a veces me aburro rápido con las cosas, entonces como que estoy muy inmediata todo el tiempo a crear, crea, crear. Creo que la reinvención es la necesidad de pasar por etapas de tu vida en donde tienes que entrenar, vivir, sanar, arreglar ciertos problemas, y después de que cerraste esa temporada de tu vida se viene una reinvención, se empiezan a ir personas. Yo lo veo como temporadas de series: terminaste una temporada de tu vida, rompiste con tu novio o novia, te cortaste el pelo, te fuiste a vivir a otro lado, y entonces tu vida se empieza a contar de una manera distinta y ahí está la reinvención.

En mi caso mi reto más grande fue salir de una depresión, soy cáncer, soy súper dramática, todo el tiempo vivo en una dramatización, pero si no fuera así no sería el ser humano que soy hoy. He aprendido mucho, me considero una persona bastante honesta, plena, feliz, y creo que la reinvención me ha ayudado a eso. Con mi música me sigo reinventando. No me gusta quedarme atrás, no me gusta seguir haciendo lo de antes, porque creo que justo ahí es en donde tengo la capacidad de seguir experimentando, seguir siendo creativa. Soy una persona muy cambiante, como la luna, literal.

EstiloDF: ¿Crees que en algún momento te resististe al cambio?

Danna Paola: Hace dos años, justo terminando Knockout, en la nominación al Latin Grammy, como que he venido contando esta historia durante este tiempo porque me costó mucho salir del hoyo. No sabía si quería seguir haciendo música o no, me pasaron un chingo de cosas que estuvieron horribles en mi vida, pero aprendí mucho y maduré, entonces creo que esa temporada de mi vida acabó a principios de este año. Empecé a escribir una historia que conté durante este año con mi música de todo lo que he creado en esa oscuridad que viví y cómo empiezo a cerrar ese capítulo. Les he contado mi vida en mis canciones, y es ahí en donde conecto con mi público.

EstiloDF: ¿Cómo logras seguir escuchando la voz de la artista que llevas dentro para dejar de lado las voces externas que dicen lo que tendrías que hacer o lo que se debería de hacer?

Danna Paola: Ha sido un proceso. Creo que no hay sentimiento más increíble que sentirte seguro de ti, de tu arte y de lo que estás haciendo, porque ahí es en donde defiendes.

Hay muchísimas fases de la creatividad, y cuando uno comienza a ser honesto con lo que está creando, tienes que confiar en eso, porque si no pierde la magia; creo que cuando sales con todo eso que tienes dentro, que es lo que me está pasando, todo lo que tengo en mi cabeza, la música que estoy haciendo, los detalles, desde la ropa, mi speech en la vida, todo tiene un porqué. Creo que si no estuviera linkeado sería difícil. Es parte de cómo cuento mi vida y mi historia. No ha habido mejor terapia y mejor regalo que el don que Dios me ha dado de poder escribir música y convertir mis experiencias en algo artístico. Eso es algo que disfruto mucho.

Y confiar en mí, de verdad estoy muy emocionada por lo que viene. Llevo ya un tiempo escuchándolo y estoy como si fuera mi tesis o voy a parir; estoy muy contenta, segura, feliz y muy agradecida.

Bye, 2023; hola, 2024

EstiloDF: Ya casi terminamos el 2023, ¿cuáles fueron tus highlights del año?

Danna Paola: Demasiados. Fue un año increíble. Creo que el primero fue salir de gira, haber tocado en Estados Unidos, mi primer tour, fue una locura, de las mejores experiencias. También las colaboraciones que saqué con Aitana, Steve Aoki; haber estado en Tomorrowland; haber conducido los Grammy; haber hecho unos videos increíbles; haber terminado mi álbum; cerrar colaboraciones que tenía muchísima ilusión de hacer, son bastantes cosas. Y dentro de todo eso tuve un crecimiento personal que agradezco muchísimo. Este año para mí fue wow, también fue un año muy exitoso a nivel personal y de mucho amor. Este año se consechó y se construyó también, entonces el próximo año vendrá otra historia con un álbum nuevo y estaré muy feliz de compartir lo que ha vivido conmigo dos años y medio.

EstiloDF: ¿Tienes algún ritual para despedir el año y empezar uno nuevo?

Danna Paola: Quemar todo lo que ya no quieres, es una de las cosas que a mí me encanta hacer al final del año, escribir mis goals, me gusta hacer vision boards, visualizar, crear; me gusta mucho cocinar y cuidar mis cuarzos escribiendo un montón de cosas. No me gusta quedarme con cosas pendientes, estoy cerrando muchas cosas de trabajo que ya no quiero dejar para enero. Trato un poco de tener organización. Lo de las maletas ya no porque ya he viajado mucho. Tengo como 20 sin desempacar.