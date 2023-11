Conoce la segunda rueda de la fortuna más grande del mundo

¿Alguna vez has pensado en celebrar una velada con amigos a más de 167 metros de altura mientras te deleitas con las luces de la ciudad? En Las Vegas esto es posible cuando te subes a High Roller, la segunda rueda de la fortuna más alta del mundo.

Desde esta icónica atracción se puede contemplar la Capital del Entretenimiento de manera única, desde The Sphere con sus distintas proyecciones, hasta el imponente resort de Flamingo con sus neones retro futuristas.

High Roller es uno de los atractivos más llamativos de Las Vegas. Es parte del proyecto de The LINQ de Caesars Entertainment Corporation. Cuenta con 28 cabinas que tienen una capacidad hasta para 40 personas cada una, lo que la convierte en la atracción perfecta para disfrutar en grupos. Además, cada cabina es transparente, por lo que ofrece una vista panorámica única.

El paisaje urbano de este destino en Nevada es fascinante y único en el mundo. Aunque de día se puede apreciar la arquitectura de cada uno de los famosos hoteles de The Strip y ver el desierto perfilando la ciudad, es a partir de la puesta de sol cuando ocurre el verdadero espectáculo de luces que tanto caracteriza a Las Vegas. ¿Te imaginas verlo desde las alturas?

El paseo en esta maravillosa rueda de la fortuna dura 30 minutos, así que no te preocupes porque podrás observar el panorama completo con calma y tener fotos increíbles de tu viaje.

¿Cómo subir a High Roller Observation Wheel?

La rueda es de esas atracciones que podrás ver desde casi cualquier lado del centro turístico de Las Vegas. Para llegar puedes utilizar el Monorial que está abierto desde las 7:00 am hasta las 2:00 am de martes a jueves, hasta las 3:00 am el fin de semana y los lunes hasta la medianoche. El precio es de 6 dólares por viaje, pero también puedes comprar pases por 24 horas, 2 o 3 días.

También puedes solicitar un Uber y pedirle que te lleve a la rueda o a The Linq Promenade en el 3545 de Las Vegas Blvd.

El precio del acceso a la rueda varía dependiendo el horario:

-De mediodía a 4:59 pm, $23.50 adultos y $8.50 menores (4-12 años).

-7:00 pm a 12:00 am, $34.75 adultos y $17.50 menores (4-12 años).

Recuerda que el precio es en dólares y van sin impuestos. Los bebés de tres años o menos entran gratis, mientras que los residentes de Las Vegas tienen un 20% de descuento mostrando su identificación oficial.

Los boletos los puedes comprar en el lugar, pero te recomendamos hacer tu compra por internet con anticipación para que no haya ningún problema con tu itinerario, porque puede que al momento de llegar ya no haya boletos para el día u horario que quieres.

¿Bebidas a bordo?

Aquí podrás encontrar Happy Half Hour, una experiencia para mayores de 21 años que incluye barra libre y deliciosos cocteles que puedes disfrutar mientras das tu paseo en High Roller. Para subir a la rueda con esta experiencia el boleto cuesta $60.

Una experiencia con estilo que debes vivir al menos una vez en la vida. ¿Ya sabes con quién irás a este destino?