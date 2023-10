Daniel Herranz retoma la magia de Fantasía, para The Disney Gala

Este año, la casa de entretenimiento más grande de todas, celebra un siglo de llevar diversión, esperanza, alegría y una larguísima lista de historias que han marcado a cientos de generaciones. Disney cumple 100 años y lo quiere celebrar a lo grande.

,Disney se ha convertido en mucho más que sus películas, pues sus historias han logrado romper fronteras para inspirar también, entre otras industrias, al mundo de la moda.

Es por ello que en el marco de Fashion Week México, se llevará a cabo The Disney Gala: Celebrating Animation in Style el próximo 16 de octubre, un evento único en el que 11 diseñadores interpretarán a su manera y estilo, algunos de los momentos más importantes y determinantes de los estudios cinematográficos de Disney, a través de una colección cápsula que cada uno desarrolló inspirándose en la magia de distintas películas.

‘Fantasía’ de Disney a manos de Daniel Herraz

Uno de esos 11 diseñadores es Daniel Herranz, a quien invitaron a participar en la Gala de Disney con una colección de 6 piezas inspirada en la película de ‘Fantasía’ (1940), que marcó un hito en la historia de la animación.

«Originalmente es una colección de 6 piezas; sin embargo, voy a agregar dos más porque estoy invitando a dos amigas -bailarinas de ballet-, a que bailen el día de la gala. Así que desfilan los 6 looks y además estarán estos dos más que representarán la parte de ballet.» nos cuenta Daniel en entrevista exclusiva para EstiloDF.

«Yo llegué un poco tarde a este proyecto, lo tenían ya hablado desde hace como un año, fui el último diseñador que se agregó a la lista y básicamente fue porque en toda la selección de película para los diseñadores, no existía la presencia de Mickey, y obviamente no podía faltar. Me encantó la idea, creo que todos tenemos recuerdos de la infancia relacionados con Disney, así que es bastante fácil poder relacionarte con el proyecto, quererlo y emocionarte.» relata el director creativo de Zurce sobre su unión al proyecto.

Daniel confiesa que nunca había visto ‘Fantasía’, «La vi y al final me hizo mucho sentido por varias cosas. Desde muy chico siempre he tenido mucho acercamiento a la música clásica. A diferencia de las otras películas, esta cinta es un concierto animado, no tiene diálogos, y además su aportación a Disney fue el sonido estéreo. Fue un parteaguas en el estudio.»

Conexión total

Después de ver la película, Daniel quedó encantado y de inmediato se puso a investigar más sobre la cinta, pues siempre le ha gustado la teoría detrás de la moda. Es así como nos pudo contar que «Cuando Walt Disney la estaba pensando, querían hacer una experiencia 4D y que fuera muy inmersiva.», pues hasta se compró un libro con la historia y datos de ‘Fantasía’.

«Es música que yo conozco y reconozco muy fácil, dos de mis mejores amigas son bailarinas de ballet. Me imaginé lo que podíamos construir del lenguaje de la marca hacia esta película. Hacer algo mucho más editorial, experimentar con materiales, que es algo que normalmente no hacemos en la marca porque buscamos que sea algo muy usable, somos más prácticos en ese sentido. Así que ésta fue una oportunidad para explorar nuevas cosas.» explica.

Exaltando la música clásica

Para la colección, Daniel siguió la directriz de la película y se empeñó en que cada look represente una parte de la cinta. «Tenemos la parte de las 4 estaciones que habla de todo esto de las hadas y la magia, y que se basa en una suite de Tchaikovsky. Al final agarramos esa abstracción y queremos hacer un look que represente cada una de las partes de la película.»

Al tener esta fuerte conexión con la música clásica, el también diseñador, ha puesto especial detalle en cómo quiere que avance la pasarela con la música, pues quiere llevar una secuencia inspirada en la película y exaltar la música clásica también.

«Quiero escuchar la música del Cascanueces, pero sacarla de ese contexto de teatro y de comerciales de navidad. Estamos haciendo joyería para esto, bordados y aplicaciones a mano, cosas que normalmente no hacemos porque eso es muy caro, pero al final del día es una muy buena oportunidad para explorar esas cosas.» nos comenta.

Su lado más extravagante

Zurce está haciendo colaboración con un artista para planear los tocados que complementarán los looks de la Gala, además de su colaboración con sus dos amigas bailarinas que enriquecerán su desfile. «Al final este terreno nos ayuda a explorar muchas cosas que forman parte de mi vida muy personal y traerlo a estas piezas. Queremos explorar y sacar todo con esta colección.»

Sus 8 diseños, al igual que las colecciones de los demás diseñadores, se presentarán en el Museo Soumaya el próximo 16 de octubre en un evento exclusivo, y las piezas se quedarán expuestas para que el público en general pueda ir a conocerlas, como muestra de la fuerte inspiración recíproca que hay entre la moda y la animación.

Además, los 11 diseñadores han hecho otra colección cápsula redy to wear en colaboración con Sears para que el público pueda ser parte de esta celebración también.

Conociendo a Daniel Herranz

Daniel es director creativo de distintos proyectos, entre ellos su propia marca: Zurce, la cual surgió hace dos años como una puerta de escape de la creatividad durante el inicio de la pandemia. Los pasos de Daniel llegaron al sendero de la moda casi de forma natural, pues crear su propia firma de moda no era algo que estaba en sus planes, de hecho, su primera opción cuando tenía que elegir carrera, fue medicina.

Pero los planes del destino eran otros, y cuando sus padres no lo dejaron tomarse un año sabático luego de que no llegó al promedio requerido para medicina, Daniel decidió elegir Comunicación «por mientras». Poco sabía él, que éste sería el primer paso hacia una trayectoria llena de satisfacciones que hoy se cruza con la historia de Disney para ser parte de sus 100 años.

Algo en familia

Zurce no sólo acercó a Daniel con Disney, sino que lo acercó de manera significativa con sus padres, con quienes creó la firma y con quienes trabaja actualmente. Para el negocio familiar, es muy importante que sus creaciones respondan a tres puntos clave.

«Para mí lo más importante a la hora de hacer una colección es: que sea usable, que no sea complicada y sobre todo que tenga un precio que no sea impagable. nos importa mucho que tenga una aproximación mucho más cercana a la gente.»

Es por ello que esta colección especial para The Disney Gala: Celebrating Animation in Style ha sido perfecta para explorar otros terrenos y sacar el lado más extravagante de la marca. ¡No podemos esperar para ver los diseños en la pasarela!