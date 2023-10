Declaraciones que Britney Spears ha revelado en su libro

Mañana se lanza de manera oficial el libro “The Woman in me”, un recopilado de las memorias de Britney Spears en donde la cantante relata de manera detallada varios de los momentos más oscuros y difíciles de su vida.

Aunque gran parte de su historia ha sido cubierta por los medios, aún hay algunas situaciones de la vida privada de la cantante que no sabíamos o de las que teníamos otras versiones. Esta vez Britney se aventuró a contarlo todo desde su punto de vista, y aunque aún no sale el libro, ya se han revelado detalles que han dejado a todos más que sorprendidos.



Aquí te compartimos algunas revelaciones que han salido a la luz hasta ahora y que han sido una verdadera sorpresa.

-Britney le gritó a una actriz de Zoey 101

Britney confesó que Jamie Lynn Spears le contó que alguien en el set de Zoey 101 estaba difundiendo rumores sobre ella. Pensando en defender a su hermana menor, Britney asistió al set y enfrentó a la actriz gritándole. De acuerdo con los rumores que se destaparon hace un tiempo, esa actriz era Alexa Nikolas.

“Cómo me debí haber visto embarazada y gritándole a una adolescente (que después descubrí que era inocente)… (A esa joven actriz, lo siento)”.

-Britney quedó embarazada de Justin Timberlake y abortó

La cantante confesó que de su noviazgo con Justin Timberlake quedó embarazada por primera vez, pero debido a que Justin no se sentía listo para ser papá, tuvo que abortar. Una situación que Britney describe como la peor experiencia que ha tenido en su vida.



-La tutela que tenía su papá sobre ella

Obviamente el tema de la tutela no podía faltar en este libro, y aunque ya se ha hablado bastante respecto al tema, ésta es la primera vez que la cantante habla abiertamente de cómo se sentía al respecto y lo que tenía que hacer por no estar lo suficientemente “estable” para tener novio, pero sí para aparecer en entrevistas y programas de televisión.

“Me habían infantilizado tanto que estaba perdiendo partes de lo que me hacía sentir yo misma. La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y mi sangre; eso me robaron”, escribió Britney.



-Su hermana le negó su apoyo cuando acudió a ella

De acuerdo con lo que escribió Spears en su libro, ella le pidió ayuda a su hermana cuando su padre la tenía controlada.

A cambio, lo único que recibió fue un mensaje de texto en donde su hermana le decía que parara de pelear. “Deja de pelear, no hay nada que puedas hacer. Deja de pelear”.