Desde un nuevo menú en la experiencia Wicked hasta show drag con cabaret: así se vive esta temporada decembrina en W MEXICO CITY  

Cae nieve en el pop-up de Wicked en CDMX

Desde el pasado mes de septiembre nos dieron la maravillosa noticia de la creación The Outstandiful World of Wicked, un pop-up doble en las instalaciones del hotel ubicado en el corazón de Polanco. La primera sorpresa fue Shiz University Eatery el restaurante temático ubicado en 25DOS, en el primer piso del hotel, que nos transportó a los pasillos y aulas de la Universidad de Shiz, donde Elphaba y Glinda viven sus aventuras, sin embargo, este mes de diciembre su menú se extendió con nuevas creaciones para disfrutar de la magia de la temporada.

El nuevo festín de cuatro tiempos agregó platillos totalmente exquisitos para compartir con amigos y familia, como son “Pink Goes Good with Green”, macarrones salados de matcha y frambuesa, y la “Emerald City Soup”, una crema de espárragos con prosciutto y polvo de oro. El plato principal, “Perfectly Pink & Delicious”, es un rollo de salmón relleno de camarón y ricotta, acompañado de salsa de champaña y polenta trufada, mientras que el postre “Ozdust Ball Panna Cotta” cierra con una mezcla refrescante de limón y mango. Este menú, disponible por tiempo limitado, se complementa con bebidas especiales como el “Toast to Friendship”, dos copas de vino espumoso con infusiones de rosa y licor de manzana y la “Crema Navideña”, una mezcla de Baileys y Whiskey para aquellos que buscan una opción más cozy.

Fecha: hasta el 5 de enero de 2025.

Dato: El menú navideño está incluido en las opciones del boleto.

Edad: todos los públicos.

Horarios:

Desayuno a las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m.

Comida y cena a las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Costo: $1,200 MXN por persona.

Reserva en feverup.com.

Speakeasy de Wicked para brindar en Año Nuevo

La segunda sorpresa que nos trae W MEXICO CITY se ubica en las alturas, ¡sí en el piso 25! Este es un reto para desafiar la gravedad. El speakeasy exclusivo Fantabulous Oz Club nos traslada a Ciudad Esmeralda con nuestra nueva noticia: se extiende hasta 2025 para celebrar la llegada de Año Nuevo barra libre, bebidas de bienvenida, copa de champagne, cocteles temáticos y música en vivo al ritmo de Duclaud.

Horario: a las 7 pm (Las sesiones de los domingos comenzarán a las 6:00 p.m. y finalizarán a las 11:00 p.m.)

Edad: mayores de 18 años.

Costos: $1,900 MXN por persona.

Reserva en feverup.com

Un brindis de Año Nuevo estilo Moulin Rouge en El Sirenito

Para comenzar el 2025 con un brindis lleno de estilo, El Sirenito es el lugar ideal para dar la bienvenida al Año Nuevo. Este espectáculo drag y transformista, ofrece una noche inolvidable de glamour, música, y alta cocina, perfecta para celebrar con intensidad y elegancia.

Inspirado en el glamour de “Moulin Rouge”, El Sirenito combina su impresionante espectáculo con un banquete de alta cocina francesa. La experiencia culinaria comienza con una selección de quesos franceses y foie gras servido con hogaza de centeno, jalea de frambuesas y hierbas frescas. Entre los platos fuertes, destacan la costilla braseada 18 horas, servida con aligot ahumado y alcachofa crujiente, y el exquisito salmón Ora King, marinado con alcaparras y albahaca sobre una delicada vichyssoise. Para cerrar con broche de oro, un ópera clásica de chocolate y Cointreau pondrá el toque dulce a la velada.

Para quienes prefieren opciones vegetarianas o veganas, el menú ofrece alternativas igual de sofisticadas, como una reconfortante sopa de cebolla, una tártara de jitomate con aceitunas crujientes, y una lasaña de berenjenas y vegetales ahumados. Los más pequeños no se quedan atrás: su menú especial incluye croquetas de jamón y queso, y un clafoutis de cereza negra y fresas con chocolate, ideal para los pequeños foodies.

La experiencia incluye uvas para el tradicional brindis de Año Nuevo, creando una atmósfera mágica en la que cada uva simboliza un deseo para manifestar un 2025 lleno de éxitos y buenos momentos.

Detalles para reservar tu lugar

Costo:

Cena y barra libre desde: $3,900 MXN por persona.

Barra libre a partir de las 12:00 a.m.: Desde $1,900 MXN por persona.

Fecha: 31 de diciembre, 8:00 p.m.

Reservaciones:

WhatsApp: 5591381800

Despide el año con estilo y celebra en El Sirenito, donde cada momento será digno de recordar. ¡Nos vemos en la pista de baile!