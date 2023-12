¡Dile adiós al estrés! Encuentra el equilibrio haciendo yoga

Estamos a punto de cerrar el año, en diciembre hacemos el recuento de lo vivido durante estos 12 meses del 2023 y con suerte nos encontraremos una larga lista de aciertos, éxitos y buenos momentos, pero también, frecuentemente nos encontramos con una montaña rusa de ansiedad, estrés y agotamiento.

¿Por qué pasa eso? Es cierto que la vida no siempre es color de rosa, sin embargo, al no estar en armonía y conectados con nuestra parte física y nuestra parte espiritual -sin hablar precisamente de una religión-, somos más propensos a caer en un estrés prolongado y creciente que nos evita disfrutar y valorar más esa lista de cosas positivas en nuestra vida.

¿Cómo podemos evitarlo? Para empezar, debemos aceptar y tener claro que cuidar de nuestra salud mental, como lo hacemos con nuestra salud física, es o debería de ser una prioridad. Mantener el equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente es vital para llevar una vida con menos estrés y mucho más saludable.

¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio?

Una de las prácticas más recomendadas para despejar la mente al mismo tiempo que trabajamos en nuestro cuerpo es el yoga, esta disciplina físico-mental que busca ayudarnos a conectar cuerpo, mente y espíritu.

En este sentido, platicamos con la directora del Instituto Mexicano de Yoga A.C., Ana Paula Dominguez, quien nos explicó lo que es el yoga en el marco del 20 Encuentro Nacional de Yoga que se llevó a cabo del pasado 1o al 12 de noviembre en Cancún. «Es una disciplina personal de autoconocimiento que te transforma la vida. Porque aprendes a usar las potencialidades que están en ti, en tu respiración, en los movimientos que haces, en el balance que puedes encontrar, en la quietud que te da la meditación.»

En entrevista para EstiloDF, Ana Paula nos confesó cómo fue que comenzó a practicar yoga y cómo los beneficios que le dieron la hacía enfocarse más y sentirse menos perdida cuando estaba en la adolescencia. «Acompañé a mi mamá a una clase de yoga cuando tenía como 8 o 9 años, esa fue mi primera experiencia con esta disciplina. La seguí acompañando porque me encantó y lo seguí practicando. Creo que sólo dejé la práctica un par de años, en al adolescencia. Y luego, justo cuando entras a la etapa de «ya no me hallo», «de qué es la vida», «de qué se trata», recordé que con el yoga me sentía muy bien y seguí practicando.»

Una comunidad creciente de yoga en México

Aunque el yoga ha estado presente en México desde hace muchos años, fue en 2002 cuando Ana Paula comenzó a crear una comunidad estructurada en nuestro país a partir de esta disciplina que llevaba practicando por mucho tiempo y fundó el Instituto Mexicano de Yoga. Ese mismo año, organizó el primer Encuentro Nacional de Yoga que fue sold out.

Hoy, 21 años después, el encuentro se sigue realizando año con año a excepción de una ocasión, por lo que este 2023 se celebró la edición número 20. «Mi misión de vida es ayudar a que las personas aprendan a tener una mejor vida. Aprender a sentirte mejor en tu vida a través de la disciplina del yoga. Yo daba clases de Kundalini Yoga en un gimnasio de la Condesa, que era de los pocos (si no es que el único) que daba diferentes tipos y estilos de yoga, que yo ni conocía. Cuando empecé a conocer estos estilos me entró la idea de hacer un congreso en donde pudieran reunirse diferentes maestros y se pudieran compartir los distintos tipos de yoga. Así nació este evento.»

Así fue el 20 Encuentro Nacional de Yoga

Este 2023, el Encuentro Nacional de Yoga se llevó a cabo, por primera vez en dos sedes de Cancún de manera simultánea: El hotel Westin y el Malecón Tajamar. «Los asistentes podían elegir entre las dos sedes dependiendo de la actividad que le pareciera más interesante y adecuada para su nivel de práctica.»

El evento comenzó la tarde del viernes 10 de noviembre y en su agenda incluyó actividades gratuitas para promover la práctica de esta disciplina entre la comunidad local. Así mismo contó con una selecta lista de invitados que impartieron las distintas actividades, tales como Narayani, Ana Aguado, Jimena Patiño, Akenara, Amorhania, David C. Kyle, Michael Gannon, entre otros.

Así mismo, para cerrar cada uno de los tres días que duró el encuentro, se organizó un concierto diferente. aquí te dejamos un recuento de lo que se vivió en Cancún, en donde el mar, la playa, y los paisajes naturales que ofrece el lugar, fueron elementos importantes que ayudaron a los asistentes a encontrar el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu.

Si todo marcha bien, el encuentro celebrará la edición número 21 el año que viene, por lo que te recomendamos estar al pendiente de sus redes sociales para apartar tu lugar, relajarte y regalarte un momento contigo mismo.