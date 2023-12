Disfruta de Nueva York al estilo Kevin McCallister en el Hotel Plaza

Todos recordamos cómo fue olvidado Kevin, un niño de 8 años, dos veces por su familia; primero se fueron a París sin él, dejándolo solo en Chicago. Después nadie se percató de que había tomado el avión equivocado, en lugar de ir rumbo a Florida se fue a Nueva York. Sí, estamos hablando de las dos cintas de Home Alone protagonizadas por Macaulay Culkin.

La segunda vez, Kevin sonrió al saberse solo en Nueva York, por la gran aventura que le esperaba, y es que quién no desea poder celebrar Navidad en aquella gran ciudad. Pues ahora es posible y al estilo Kevin McCallister.

«Los huéspedes del nuevo Celebrity Ding Dang Dong que se alojen en el mundialmente famoso Plaza Hotel podrán hacer realidad todos sus sueños, recreando algunas de las icónicas escenas de la popular película de los 90: Home Alone 2: Lost in New York«, se puede leer en la página del hotel.

Lánzate a la aventura

La experiencia iniciará con un paseo en limusina de cuatro horas por la ciudad de Nueva York para visitar los famosos lugares de rodaje de la película, incluidos el Empire State Building, el Rockefeller Center, Central Park, el Carnegie Hall y el Radio City Music Hall. Estamos seguros que tendrás las mejores fotos de la temporada.

Espera, que la mejor parte es que recorrerás esta emblemática ciudad comiendo una deliciosa pizza de queso calientita, ¡muy al estilo de Kevin! ¿Recuerdas?

«Después de haber visitado todos los lugares turísticos que vio Kevin y haber regresado a su habitación con ‘uno de esos pequeños refrigeradores que abre con una llave’, podrás ponerte cómodo en su ‘cama extragrande’ estilo Kevin», invita el hotel.

Y lo mejor es que, al igual que el entrañable McCallister, podrás pedir servicio a la habitación para que te lleven hasta tu cama un helado como el de la película. El Sundae Home Alone está formado por 16 bolas de helado variado, crema batida, cerezas, M&M’s, trocitos de brownie, chocolate, caramelo y salsa de frambuesa. ¡Ya se nos antojó!

Antes de que te emociones y pierdas la cabeza, debes saber que este paquete tiene que ser reservado al menos tres días antes del check-in y está sujeto a disponibilidad de habitaciones al momento de la reserva.

Además, sólo está disponible cuando se reserva directamente con The Plaza y no está disponible para reservas de sitios de terceros. También aclaran que el recorrido en limusina por la ciudad de Nueva York no es guiado y su color puede variar.

Más información en la página web de @theplazahotel